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Евросоюз усомнился в честности выборов в Азербайджане

Ксения Польская Брюссель
3 сентября 2024 г.

Из-за серьезных нарушений при подсчете голосов, зафиксированных БДИПЧ ОБСЕ, Евросоюз усомнился в честности избирательного процесса в Азербайджане.

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Флаги Евросоюза у штаб-квартиры Еврокомиссии в Брюсселе
Брюссель призвал Баку выполнить рекомендации БДИПЧ ОБСЕ по выборамФото: Valerio Rosati/Zoonar/picture alliance

Нарушения в ходе досрочных парламентских выборов, прошедших 1 сентября в Азербайджане, вызывают опасения в отношении их честности, заявил Европейский Союз во вторник, 3 сентября. "Несмотря на упорядоченный и в целом эффективный процесс голосования, были отмечены серьезные нарушения и невыполнение важных гарантий, в частности, при подсчете голосов, что ставит под сомнение честность процесса", - сказано в заявлении официального представителя внешнеполитической службы Евросоюза.

Брюссель ссылается на доклад миссии по наблюдению за выборами Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Согласно оценке миссии, выборы прошли в условиях ограничений политической и правовой среды, которые не способствовали подлинному плюрализму и привели к отсутствию конкуренции. Миссия БДИПЧ ОБСЕ также отметила, что выборы проходили на фоне продолжающихся репрессий против инакомыслящих.

ЕС призвал власти Азербайджана выполнить рекомендации БДИПЧ ОБСЕ в отношении этих и предыдущих выборов. Брюссель предложил Баку свое содействие в этом процессе.

Партия президента получила большинство на выборах в Азербайджане

В Азербайджане 1 сентября прошли досрочные выборы Национального собрания - Милли меджлиса. Это уже вторые досрочные выборы в стране в этом году. В прежнем парламенте 70 из 120 депутатов являлись членами правящей партии "Новый Азербайджан", а оставшиеся кресла занимали более или менее провластные политики. В результате новых выборов партия президента Ильхама Алиева, по предварительным данным ЦИК, получила 68 из 125 мест. Еще 46 мест достанутся независимым кандидатам, которые поддерживают нынешний курс правительства страны. Оставшиеся 9 мест получила оппозиция.

Оппозиция в Азербайджане бойкотировала выборы

Это объясняется тем, что главная оппозиционная партия страны - Партия Народного Фронта Азербайджана (ПНФА) - бойкотировала досрочные парламентские выборы. "Если бы выборы были хотя бы частично прозрачными, мы бы участвовали и победили. Но здесь нет и 1% прозрачности. В таком случае зачем нам участвовать в этих выборах?" - объяснил позицию ПНФА советник председателя партии Мамед Ибрагим.

К бойкоту присоединилась также коалиция Национальный совет демократических сил Азербайджана (НСДС). В своем заявлении они назвали выборы "дешевым фарсом", участие в которых "ненужное и вредное с точки зрения национальных интересов". Не отказалась от предвыборной гонки оппозиционная партия "Мусават".

Выборы в Азербайджане прошли без наблюдателей ПАСЕ

Внеочередные парламентские выборы в Азербайджане прошли без участия наблюдателей от Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и на фоне роста числа политических заключенных в стране. Так, за последние месяцы в тюрьме оказались сотрудники и руководители местных расследовательских изданий и многие другие журналисты.

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