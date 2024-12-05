Bloomberg: НАТО уже не стремится обеспечить победу Украины

Сейчас государства НАТО добиваются того, чтобы Украина заняла наиболее выгодную позицию на мирных переговорах либо сдержала наступление России, пишет агентство Bloomberg

Государства НАТОизменили стратегию помощи Украине и теперь пытаются не обеспечить ее победу в войне, а помочь Киеву либо занять максимально выгодную позицию на мирных переговорах с Москвой, либо сдержать российское наступление. Об этом сообщило в среду, 4 декабря, агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники. По его сведениям, в условиях, когда Вооруженные силы Украины постепенно сдают позиции, НАТО удваивает усилия по поставкам оружия, так как опасается, что возможное перемирие заморозит конфликт, а часть украинских территорий останется под российской оккупацией.

Одновременно власти западных стран "начали рассматривать различные варианты переговоров о прекращении огня", рассказали собеседники агентства. По их словам, обсуждаются гарантии безопасности, которые защитят Украину и при этом не будут провоцировать Россию. Один из возможных сценариев - создание демилитаризованной зоны, которую, как заявил высокопоставленный дипломат НАТО, вероятно, будут охранять и патрулировать войска европейских стран.

Участники переговоров признают, что нынешняя ситуация в Украине неустойчива, а переговоры должны начаться в ближайшее время, сказал другой западный дипломат.

Bloomberg отмечает, что новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте пытается сосредоточить внимание на поставках оружия, а не на деталях будущего возможного перемирия. "Мы должны сделать больше, чем просто помогать Украине продолжать борьбу, - цитирует Bloomberg слова Рютте на встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе. - Мы должны оказать достаточную поддержку, чтобы изменить траекторию этой войны раз и навсегда".

Генсек НАТО также призвал добиться того, чтобы "там, где линия фронта сейчас перемещается на запад, Украина оказалась в позиции силы", когда речь зайдет о мирных переговорах.