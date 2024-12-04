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Рютте: Путь Киева в НАТО необратим, но приоритеты пока иные

Ксения Польская | Ольга Лебедева
4 декабря 2024 г.

Сейчас союзники прилагают усилия для укрепления Украины, чтобы на мирных переговорах она смогла выступать с позиции силы, заявил генсек НАТО Марк Рютте.

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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк РюттеФото: NICOLAS TUCAT/AFP

Будущее Украины - в НАТО, и на прошедшем в июле саммите в Вашингтоне союзники приняли решение о необратимом пути Украины в НАТО. Об этом заявил в Брюсселе в среду, 4 декабря, генеральный секретарь альянса Марк Рютте, отвечая на вопрос DW, насколько сейчас близок Киев к членству в Североатлантическом альянсе.

Кроме того, решение о том, что будущее Украины связано с НАТО, было принято еще в 2008 году в Бухаресте, напомнил Рютте. "У нас есть обязательства, у нас есть командование в Висбадене, и все это - мост к членству в НАТО", - указал генсек. По его словам, с начала войны страны, входящие в альянс, работают над двусторонними соглашениями с Киевом.

Приоритет "номер один, два и три" - укрепление позиции Украины

Однако в настоящее время основной задачей является укрепление Украины, чтобы она смогла начать переговоры с Россией с позиции силы, и в этом согласны союзники, заявил Марк Рютте. "Это сейчас приоритет номер один, два и три", - подчеркнул Рютте. По его словам, именно поэтому он избегает участвовать в дискуссиях о том, какими могли бы быть мирные переговоры Украины и РФ.

"Сначала нам необходимо сделать этот первый шаг", - добавил он. Рютте также отметил, что сейчас Украина меняет траекторию и из отстающей стороны переходит в позицию силы.

Украина отвергает любые варианты интеграции в НАТО, в частности гарантии безопасности в обмен на вступление в эту организацию либо на принятие лишь  части страны в альянс. Среди союзников имеются разногласия по вопросу членства Украины. Против него в числе прочих выступает Германия.

 

Xenia Polska
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