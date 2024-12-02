Канцлер Германии не изменил позиции по приему Украины в НАТО

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) во время визита в Киев уклончиво ответил на вопрос о возможности быстрого приема Украины в НАТО. В Североатлантическом альянсе по этому вопросу уже приняты решения, заявил Шольц в понедельник, 2 декабря, на совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским. Путь вступления Украины в НАТО был описан на саммитах организации в Вильнюсе и Вашингтоне, а потому в новых решениях нет необходимости, сказал глава правительства Германии. Между тем на встречах 2023 и 2024 годов в Вильнюсе и Вашингтоне было подтверждено лишь то, что Украина в итоге должна стать членом НАТО, без указания конкретных сроков вступления.

Канцлер ФРГ не изменил свою позицию и в вопросе о поставках Украине дальнобойных крылатых ракет TAURUS. Он подчеркнул, что Германия поставляла и будет поставлять вооружения Киеву. В частности, в новый пакет военной помощи войдут две системы противовоздушной обороны IRIS-T, десять танков Leopard 1A5, 60 боевых машин пехоты M84 и M80 и боевых бронированных машин, 6000 неуправляемых и 500 управляемых ракет.

Однако, указал Шольц, по некоторым системам вооружения у Берлина имеются особые оценки правильности их поставки. Он отметил, что это связано как с дальностью поражения, так и с необходимостью контроля наведения на цель.

Мира через головы украинцев не будет

Это не меняет того факта, что ФРГ оказывает Украине всестороннюю поддержку, указал канцлер. Сам его визит, по словам Олафа Шольца, служит сигналом президенту России Владимиру Путину, что Германия будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Послание в адрес России гласит: "Нет никакого смысла продолжать в том же духе. Это ни к чему не приводит. Украина останется независимой, она выживет и будет существовать", сказал Шольц.

"Решительная борьба с российской агрессией - это одна сторона медали, а другая - поиск путей, которые могут привести к справедливому, равноправному и прочному миру для Украины", - заявил канцлер, подчеркнув, что мирных переговоров без участия Киева не будет. "Я не допущу того, чтобы решение принималось через головы украинцев", - пообещал Шольц, указав, что Россия не вправе "навязывать Украине диктаторский мир". Канцлер также заверил Украину в "безоговорочной поддержке" и военной помощи Германии.

Зеленский раскритиковал звонок Шольца Путину

В выступлении Владимира Зеленского на этой же пресс-конференции прозвучали не только слова благодарности в адрес Германии. Президент Украины подверг критике телефонный звонок Олафа Шольца Владимиру Путину. "Я думаю, что после первого разговора последует второй, третий, пятый, потому что каждый государственный лидер захочет взять на себя инициативу", - сказал Зеленский. Он подчеркнул, что опасается волны подобных разговоров, которые могут в итоге привести к признанию Путина. "Я не думаю, что это укрепляет Украину", - подчеркнул глава украинского государства. В то же время он указал, что у Киева и Берлина больше общего, чем того, что их разделяет.

Второй визит канцлера в Киев

Олаф Шольц прибыл в Украину с неофициальным визитом утром 2 декабря. Это вторая поездка канцлера в Киев с начала полномасштабной военной агрессии России против Украины. Первую Шольц совершил в июне 2022 года вместе с главой правительства Франции Эмманюэлем Макроном и тогдашним премьер-министром Италии Марио Драги.