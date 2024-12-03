Генсек НАТО: Киев сближается с альянсом "шаг за шагом"

Украина не может рассчитывать на быстрое приглашение в НАТО. Генсек альянса Марк Рютте дал это понять во вторник, 3 декабря, на пресс-конференции перед встречей глав МИД НАТО в Брюсселе.

Генеральный секретарь подтвердил обещание, данное на саммите альянса в Вашингтоне в июле, согласно которому Украина находится на "необратимом пути" к членству. Сближение идет "шаг за шагом", подчеркнул Рютте. По его словам, на данном этапе речь идет в большей степени о предоставлении военной помощи Киеву и в меньшей - об обсуждении того, как мог бы выглядеть "мирный процесс". Украина должна говорить с Москвой "позиции силы", уверен он.

Рютте призвал увеличить военную поддержку Киева

Марк Рютте призвал страны-члены трансатлантического альянса увеличить военную поддержку Киева. "Мы все должны делать больше. Чем сильнее будет наша военная поддержка Украины, тем сильнее будет ее позиция за столом переговоров",- сказал Рютте.

Президент России Владимир Путин не заинтересован в мире, добавил генсек. "Он продолжает свое наступление и пытается завоевать еще больше территории. Потому что он верит, что сможет сломить украинскую и нашу волю, но он ошибается", - подчеркнул глава альянса.

Зеленский говорил о "зонтике НАТО"

Правительство в Киеве перед открытием заседания Совета НАТО-Украина в Брюсселе отвергло любые гарантии безопасности, кроме полноправного членства в Североатлантическом альянсе, говорится в заявлении украинского МИД от 3 декабря.

Президент Украины Владимир Зеленский в конце ноября заявлял, что "горячая фаза" войны может быть завершена, если контролируемая Киевом украинская территория будет взята "под зонтик НАТО". При этом он уточнил, что страну невозможно пригласить в военный альянс частично, без оккупированных территорий.

"Не может быть приглашения в НАТО части территории Украины. Это автоматическое признание, что все остальные территории не только в опасности, а все остальные территории, не украинские, поэтому Украина никогда на это не пойдет", - отмечал Зеленский.