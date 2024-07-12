Чего ждали, то получили? Реакции в Украине на саммит НАТО

В Вашингтоне завершился юбилейный саммит НАТО. Украина так и не получила на нем приглашения к членству, но необратимость процесса ее вступления в альянс была зафиксирована. Как восприняли результаты саммита в Киеве?

В Вашингтон, на саммит НАТО, приуроченный к 75-летию создания альянса, украинская делегация в этом году ехала без завышенных ожиданий, помня о разочаровании на прошлогоднем саммите НАТО в Вильнюсе. Тогда дело также не дошло до озвучивания конкретных сроков вступления Украины в Североатлантический альянс.

В Киеве знали, что прорывных решений в вопросе членства не будет и на этом саммите, поэтому ожидания были более скромными и конкретными - оружие и финансы для того, чтобы Украина могла отразить российскую агрессию. И эти ожидания украинской стороны полностью оправдались, считают опрошенные DW обозреватели.

Чего ожидала Украина от саммита НАТО в Вашингтоне

После завершения саммита НАТО в Вашингтоне президент Украины Владимир Зеленский назвал успехами решения альянса об усилении украинской противовоздушной обороны пятью системами Patriot, а также об одобрении ежегодных финансовых обязательств на 40 миллиардов долларов США, предусмотренных соглашениями по безопасности. "Все это уменьшит аппетит Путина совершать агрессию", - прокомментировал Зеленский.

На пресс-конференции с действующим генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом у украинского президента спросили, не воспринимает ли он как разочарование решение саммита НАТО по вопросу членства Украины в альянсе. На это Владимир Зеленский ответил: "Мы очень близки к цели. Следующим шагом будет приглашение в НАТО, а затем и членство", - сказал он.

Уверенности украинскому президенту, вероятно, добавила скорректированная итоговая декларация вашингтонского саммита, где к ранее озвученным обещаниям Североатлантического альянса добавилось важное слово - необратимость. "Мы будем продолжать поддерживать Украину на необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО. Мы еще раз подтверждаем, что сможем прислать Украине приглашение присоединиться, когда члены альянса согласятся и условия будут выполнены", - говорится в итоговой декларации.

Юбилейный саммит НАТО в Вашингтоне, 10 июля 2024 год Фото: Yves Herman/REUTERS

В Офисе президента Украины заявили, что удовлетворены результатами саммита НАТО "потому что язык документов действительно сильный. Мы видим, что союзники сделали реальные шаги вперед. Я думаю, что следующая остановка - это Украина, которая должна получить приглашение", - заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Впрочем, оппозиционная парламентская фракция "Европейская солидарность" раскритиковала итоговую декларацию НАТО. "О необратимости членства Украины в НАТО мы слышим с 2008 года, с провального бухарестского саммита…украинский народ сегодня кровью платит за нашу приверженность принципам ЕС и НАТО, и это большая ошибка - не пригласить Украину в НАТО, не включить это в итоговую декларацию", - прокомментировала в соцсетях народный депутат, сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

Что значит для Украины "необратимо"

Главный консультант украинского Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований (НИСИ) Иван Усс считает слово о необратимости процессов - ключевым достижением Украины. "Мы получили фразу о том, что членство Украины в НАТО не вызывает сомнения. Эти изменения произошли в последний момент, и я не исключаю, что как раз под влиянием ужасного ракетного обстрела Украины, в частности, детской больницы "Охматдет". Поскольку сначала Украине предложили лишь абстрактный "мостик к членству в НАТО", но потом четко написали, что членство Украины в НАТО необратимо, и оно будет. Да, нет конкретики, но, по крайней мере, уже есть утверждение", - сказал Иван Усс в разговоре с DW.

В то же время директор киевского Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач напоминает, что подобные формулировки относительно членства в НАТО Украины и Грузии содержались и в итоговой декларации саммита альянса еще в 2008 году и это не повлияло на фактическое положение вещей. "Слова, записанные в декларации, не имеют значения. Значение имеют реальные действия, реальная помощь, оказываемая национальными государствами и членами НАТО. Некоторые шаги сделаны по фактическому командованию НАТО, которое будет размещено в Германии. Перевод американских военнослужащих, занимающихся координацией и организацией помощи Украине под командование НАТО - это положительный шаг. Но это не кардинальные, не эпохальные, не исторические, а просто технические решения", - критикует Горбач.

Саммит НАТО как часть предвыборной кампании в США?

Скептически оценивает результаты вашингтонского саммита НАТО заместитель исполнительного директора аналитического центра "Украинская призма" Сергей Герасимчук. Он говорит, что из юбилейного саммит превратился в предвыборное событие, где украинский вопрос был только фоном. "Саммит НАТО - одно из ключевых международных событий, где кандидаты в президенты могли сделать себе неплохой пиар. Учитывая чувствительную ситуацию, когда разрыв между действующим президентом Джо Байденом и и его соперником Дональдом Трампом небольшой, очевидно, что им нужно было, с одной стороны убедить электорат в своей правоте в подходах к альянсу, с другой стороны, сбалансировать их с надеждами и ожиданиями со стороны партнеров, в том числе в отношении Украины", - отмечает Герасимчук и добавляет, что этим удачно воспользовался действующий американский президент.

Пресс-конференция президента США Джо Байдена на саммите НАТО в Вашингтоне Фото: Kevin Dietsch/Getty Images

На итоговой пресс-конференции после саммита НАТО в Вашингтоне Джо Байден подтвердил свои намерения продолжать политику Соединенных Штатов по глобальному лидерству в вопросе поддержки Украины и усиления НАТО, подчеркнув, что это вопрос национальной безопасности США. "Я не оставлю Украину. Я сохраню НАТО сильной. Это именно то, что мы сделали, и это именно то, что мы продолжим делать", - заявил Байден. При этом он подчеркнул, что будущее политики Соединенных Штатов зависит от американского народа, который должен сделать свой выбор в ноябре, отметив, что речь идет не о его политической кампании, а о следующих десятилетиях.

В Киеве ждут конкретных временных рамок

Украинские эксперты сходятся на том, что несмотря на заверения в поддержке, не все члены Североатлантического альянса пока готовы к серьезному обсуждению членства Украины в НАТО, поскольку придерживаются позиции, что, мол, не стоит провоцировать Россию на еще большую агрессию. Впрочем, это может сработать наоборот, предупреждают в украинском Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности при министерстве культуры и информполитики Украины. Там подчеркивают, что Россия напала на Украину в 2014 году (речь об аннексии Крыма и поддержке пророссийских сепаратистов в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" во время военных действий в Донбассе. - Ред.) не потому, что Киев двигался в НАТО, а потому, что был вне альянса. "Украина - это тест на дееспособность НАТО. Нерешительность по отношению к Украине создает у Кремля впечатление о недейственной коллективной обороне", - говорится в сообщении центра.

Сергей Герасимчук считает, что после вашингтонского саммита Россия еще более активно прибегнет к провокациям из-за того, что перспективы членства Украины в НАТО остаются хоть и "необратимыми", но до сих пор туманными. "Россия провоцирует альянс, это очень заметно. Они хотят на практике проверить действенность статьи 5 (Устава НАТО, в которой идет речь о коллективной обороне. - Ред.). А вместо реальных шагов, члены Североатлантического альянса играют словами. Еще в 2008 году во время саммита в Бухаресте говорили, что двери НАТО открыты для Украины, но это не означало, что ты можешь туда войти. Это же то же самое, что и необратимость членства. Без временных рамок - это ничего", - заключает Герасимчук.