Соглашения по безопасности - мост к членству Украины в НАТО?

Украина заключает с международными партнерами соглашения по безопасности. На данный момент подписан уже 21 такой документ. Что это за договоренности и какая от них польза, спросила DW у экспертов.

На юбилейный саммит НАТО, который 9-11 июля 2024 года проходит в Вашингтоне, Украина приехала с 21 подписанным соглашением по безопасности. Год назад на саммите НАТО в Вильнюсе Киеву не предложили членство в альянсе, но лидеры стран "большой семерки", главы Совета ЕС и Еврокомиссии подписали совместную декларацию о поддержке Украины. Это рамочный документ, в котором предполагалось, что участники будут работать с Украиной "над конкретными двусторонними долгосрочными обязательствами и договоренностями в области безопасности". В Офисе президента Украины назвали эти договоренности "соглашениями по безопасности".

Они одинаковы по названию, но отличаются по существу. В этих соглашениях идет речь о сотрудничестве в сфере безопасности и современном военном оборудовании на суше, в воздухе и на море, об усилении оперативной совместимости с партнерами по НАТО, о развитии оборонно-промышленного комплекса Украины, обучении украинских военных, обмене разведданными, в том числе для противодействия гибридным угрозам и т.д.

Образцовое соглашение по безопасности с Великобританией

Первой страной, с которой Украина заключила такое соглашение, стала Великобритания. Это соглашение, которое было подписано в середине января 2024 года, вышло "самым образцовым", считает эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" по вопросам США и Великобритании Александр Краев.

"С британцами было подписано одно из наиболее решительных соглашений. Потому что британцы четко сказали, что к нам (Украине. - Ред.) применяются такие же правила, как к союзникам НАТО, согласно статье 4. То есть, в случае риска повторения российской агрессии мы переходим в режим консультации, и британцы отметили, что их ничто не ограничивает в применении каких-либо средств для сдерживания такой агрессии", - говорит Краев. К тому же, по словам эксперта, именно Великобритания "задала тон" в предоставлении Украине средств на сферу безопасности и именно Лондом первым ввел параметры о том, что каждое такое соглашение должно включать в себя положения о поддержке вступления Украины в НАТО.

Каждое соглашение о безопасности имеет свою специфику

Соглашения по безопасности с Украиной уже подписали все страны G7 и большинство стран ЕС. Отдельно, в конце июня, были подписаны "Общие обязательства по безопасности между Украиной и Европейским Союзом". Последнее двустороннее соглашение по безопасности было подписано с Польшей, во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Варшаву 8 июля. Именно в этот день Россия нанесла очередной разрушительный массированный ракетный удар по украинским городам.

Разрушенное здание детской больницы "Охматдет" в Киеве после российского ракетного удара Фото: Gleb Garanich/REUTERS

Это соглашение с Польшей впервые предусматривает возможность перехвата ракет и дронов в воздушном пространстве Украины, выпущенных в польском направлении. "Каждое слово в этом документе значимо, из них будут практические последствия. Мы воспринимаем слова как взаимное обязательство, а не как пустые обещания. Мы в ближайшее время вместе с другими союзниками шаг за шагом будем воплощать положение документа в жизнь", - заявил премьер-министр Польши Дональд Туск после подписания соглашения.

Все соглашения по безопасности содержат обязательства по военной, финансовой и гуманитарной поддержке Украины, но каждое из них имеет и свою специфику. "Страны, согласно этим договоренностям, обязуются предоставлять Украине доступ к определенным технологиям, инвестировать в оборонно-промышленный комплекс, развитие обороноспособности. Но при этом немцы, например, еще и занимаются танками для ВСУ, балтийские государства - подготовкой пехоты, кибербезопасностью, итальянцы - специфическими типами спецопераций и подготовкой артиллерии, французы - самолетами, подводными лодками. Каждая страна проработала этот документ в соответствии со своими возможностями и приоритетами", - отмечает Краев.

Соглашения по безопасности как свидетельство: Запад не устал от Украины

Впрочем, главная функция этих соглашений по безопасности - "скорее психологическая, чем материальная", считает старший научный сотрудник брюссельского аналитического центра Friends of Europe, бывший высокопоставленный чиновник в штаб-квартире НАТО Джейми Ши. Помощь Украине, о которой идет речь в каждом из них, "уже была оказана на двустороннем уровне", например, в рамках чешской инициативы о предоставлении Украине 155-миллиметровых боеприпасов, через Европейский фонд мира, через каналы НАТО или в рамках пакета военной и финансовой помощи США в 60 миллиардов долларов. "То есть, эти соглашения не генерируют новой помощи для Украины, они зафиксировали то, что уже делается", - подчеркнул Ши в разговоре с DW.

"Соглашения подписываются для того, чтобы дать Украине определенные гарантии, но называть их гарантиями безопасности было бы неправильно, потому что ни одно из этих соглашений не предоставляет Украине что-то вроде того, что гарантирует статья 5 Североатлантического договора", - продолжает Ши. Аналитик видит в этих договоренностях промежуточное звено между обретением членства Украины в НАТО, которое пока не имеет определенной даты, и сегодняшним днем, когда в Украине продолжается война.

Джо Байден, Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе (12.07.2023) Фото: Kay Nietfeld/picture alliance/dpa

"Президенту Зеленскому сейчас важно показать, что Украина имеет поддержку по всему миру, - говорит Ши. - Когда твое государство переживает сложный момент на фронте, ты ищешь долгосрочную помощь, НАТО отказывается назвать дату возможного членства, эти соглашения показывают, что у Запада нет усталости от Украины и дают определенные гарантии, что поддержка будет долгосрочной", - сказал Ши. В то же время брюссельский аналитик обратил внимание на то, что партнеры Украины хотя и обещают продолжать оказывать Киеву помощь в будущем, но ни в одном из соглашений не говорится, что в следующем году помощь будет удвоена или увеличена.

"Самый лайтовый" вариант договора по безопасности подписан между Украиной и США, отмечает, в свою очередь, Александр Краев. "От Соединенных Штатов ожидали, что это будет самое большое, самое сильное, самое крутое соглашение, которое только может быть. И что это будет действительно определяющий образец для всех последующих соглашений и даже для редакции предыдущих. Но получилось, что оно в общих чертах соответствует тому, что мы ожидали, но соглашение максимально нейтральное", - отмечает эксперт аналитического центра "Украинская призма".

Согласование позиций перед мирными переговорами?

Вместе с тем исполнительный директор фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива Петр Бурковский рассматривает подписанные соглашения по безопасности как согласование позиций между партнерами перед предстоящими мирными переговорами, которые рано или поздно придется начать.

"Это формируется условие для возможных мирных переговоров с Россией, и слова о том, что Украина не должна вступать в ЕС или НАТО, неприемлемы и такая позиция не будет рассматриваться вообще. Эти договоры - основа для консенсуса, чтобы независимо от смены власти, партнеры не согласились на ту линию переговоров, которую продвигает Россия", - сказал DW Бурковский.

Большинство украинцев хотя и приветствует подписание соглашений по безопасности, но при этом многие считают их недостаточными. Как показал актуальный опрос Киевского международного института социологии (КМИС), подавляющее большинство украинцев (65%) придерживается мнения, что соглашения по безопасности полезны для укрепления обороноспособности Украины. В то же время, отмечают социологи, важно учесть, что из них считают "очень полезными" - 18%, а остальные 47% считают "скорее полезными". "То есть у большинства отношение сдержанно-осторожное", - прокомментировали в КМИС. При этом 27% украинцев утверждают, что эти соглашения либо не оказывают влияния на обороноспособность, либо вообще бесполезны. 51% украинцев согласно опросу КМИС считают, что Украина получит недостаточную поддержку для эффективного противодействия России.