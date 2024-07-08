Саммит НАТО в Вашингтоне. На что может рассчитывать Украина?

Юбилейный саммит НАТО в Вашингтоне пройдет в сложных условиях и не станет для Украины прорывным, но сотрудничество выйдет на новый уровень. Особенно возрастет в нем роль Германии, считают эксперты. Чего ждать Киеву?

За день до саммита НАТО, который пройдет в Вашингтоне 9-11 июля 2024 года, Россия нанесла массированный удар по Украине. В Киеве в результате ракетной атаки более 20 погибших, частично разрушена крупнейшая в стране детская клиника "Охматдет". Как отреагирует на это альянс? Эксперт Финского института международных отношений Минна Оландер уверена в одном - российские атаки по ряду городов Украины в понедельник, 8 июля, стали продолжением стратегии РФ по давлению на гражданское население Украины с целью "сломить волю к сопротивлению". В беседе с DW Оландер предположила, что на саммите НАТО в Вашингтоне, это может стать поводом для переосмысления введенных Западом ограничений.

Разрушенная часть здания детской больницы "Охматдет" после российского ракетного обстрела в Киеве, 8 июля 2024 Фото: Efrem Lukatsky/AP Photo/picture alliance

В мае западные партнеры разрешили Украине наносить их оружием удары по территории РФ, но есть ограничения по дальности и видам оружия. Обстрел Украины накануне саммита наверняка даст повод для новых дискуссий об усилении украинской ПВО. Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал "хорошие новости" в Вашингтоне.

Ожидается, что юбилейный, 75-й саммит НАТО призван показать успех альянса, основанного в 1949 году для сдерживания СССР. К таким успехам относят увеличение расходов на оборону и расширение Североатлантического альянса. Следствием полномасштабного российского вторжения в Украину стало вступление в НАТО Финляндии и Швеции, что увеличило число стран-участниц до 32-х.

США не хотят повторения Вильнюса

Но встречу в Вашингтоне омрачает не только продолжающаяся война России против Украины, но и события последних недель внутри стран НАТО. Президент США Джо Байден, после провальных теледебатов с Дональдом Трампом находится под растущим давлением, направленным на то, чтобы он снял свою кандидатуру с предстоящих в ноябре президентских выборов. Саммит в Вашингтоне может оказаться последним перед возвращением в Белый дом Трампа, который ставил под сомнение коллективную безопасность в НАТО и не исключал сокращение помощи Украине. В Европе такие страны, как Франция и Германия, ослаблены результатами выборов в Европарламент и растущим влиянием ультраправых, требующих сократить поддержку Киева.

Президент Зеленский и руководство Украины во время саммита НАТО в Вильнюсе, июль 2023 Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Чтобы понять, в каких условиях пройдет нынешний саммит в Вашингтоне, стоит вспомнить предыдущий - в Вильнюсе. Год назад Украина и страны Восточной Европы пытались добиться решения о приглашении Киева, членство которому в западном военном альянсе было обещано еще в 2008 году, но без конкретной даты. Перед Вильнюсом президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях жестко критиковал рабочую формулировку, назвав ее "абсурдной". Это, как писала пресса, вызвало раздражение США.

Нил Мелвин, эксперт британского Объединенного института оборонных исследований RUSI в подкасте DW "Геофактор" сказал, что в Вильнюсе была "небольшая авария", когда столкнулись ожидания. "Вашингтон - это во многом реакция на Вильнюс, попытка избежать такой ситуации", - говорит Мелвин. Год назад согласованная формулировка все-таки была принята - Украину пригласят в НАТО тогда, когда "члены будут согласны, а условия - выполнены". Какие условия - не уточнялось.

После Вильнюса в Украине надеялись, что прорывным станет саммит в Вашингтоне. Но этого не произойдет. США дали понять, что вопрос о приглашении Украины в альянс не стоит. Призывов дать такое приглашение в НАТО почти не слышно, и это связано с желанием "не усложнять Байдену предвыборную кампанию", считает Оландер. Единства в этом ключевом для Киева вопросе в альянсе как не было, так и нет. На что же Киев может рассчитывать?

Центр помощи Украине в Германии

Представители США анонсировали "мост к членству" Украины, и пройдет он через Германию. Одним из главных решений саммита ожидается создание центра помощи Украине в немецком Висбадене, в федеральной земле Гессен. Он будет координировать поставки вооружений и обучение украинских солдат.

Центр создается не на пустом месте. С ноября 2022 года в Висбаденеуже действует "Группа содействию безопасности" во главе с США. Сообщается, что в будущем координацией помощи Украине будут заниматься около 700 военных из всех стран альянса и партнеров во главе с трехзвездным генералом. Спор возник о названии. Германия заблокировала название "Миссия НАТО по Украине", опасаясь, что Россия может интерпретировать это как вмешательство в войну. НАТО всячески подчеркивает, что хоть и помогает Украине, но не является участником ее противостояния с РФ. Компромиссное название нового центра - "Поддержка НАТО Украине в сфере безопасности и в обучении".

Военно-транспортный самолет США выгружает технику в Висбадене, февраль 2022 Фото: US Army/Sgt. Stephen P. Perez/REUTERS

Нил Мелвин считает, что центр в Висбадене - "вполне позитивный шаг, поскольку в предыдущие годы мы видели хаотичные поставки оружия". Сделать их более согласованными - задача новой структуры.

Еще одна, неофициальная задача центра - сделать помощь Украине более независимой от ведущей роли США в случае повторного прихода к власти Трампа. Но некоторые обозреватели, среди которых и Нил Мелвин, сомневаются, что это возможно, ведь США - ключевая страна альянса, чей объем помощи Киеву превышает вклад остальных вместе взятых. Украина ощутила это, когда США из-за разногласий в Конгрессе почти полгода не присылали вооружения и боеприпасы. Координацией помощи будет заниматься и представитель НАТО в Украине, назначение которого также ожидается на саммите в Вашингтоне.

40 миллиардов для Украины, пока только на год

Один из ключевых для Украины вопросов - финансирование со стороны НАТО. Генсек альянса Йенс Столтенберг предлагал весной такой вариант - 100 миллиардов долларов на пять лет. Затем он сменил цифру на 40 миллиардов в год, и страны НАТО согласились проголосовать за это в Вашингтоне, но только на один год, а не на несколько, как хотел глава альянса. Таким образом, Киеву пока не удалось получить гарантии финансирования его военных потребностей в краткосрочной перспективе.

Лучше с точки зрения Украины обстоят дела со среднесрочными двусторонними соглашениями о безопасности, договоренность о которых была достигнута в Вильнюсе. Таких соглашений становится все больше, накануне визита в Вашингтон президент Украины Владимир Зеленский подписал очередное соглашение с Польшей. Все они рассчитаны на 10 лет.

Станет ли Украина членом НАТО после войны?

Президент США Байден четко дал понять, что до завершения войны России против Украины, Киев не станет членом альянса. Похожая позиция и у правительства Германии. Но станет ли потом?

Эксперты осторожны в прогнозах. Нил Мелвин из RUSI настроен скептически. Он полагает, что если НАТО и Россия останутся в состоянии конфронтации, пусть и невоенной, то даже после окончания войны Украина скорее будет "партнером НАТО, а не членом". При этом эксперт связывает это не только с ядерными угрозами РФ, но и с дискуссией в США о будущем альянса и о том, что для Вашингтона важнее сдерживать Китай в Индо-Тихоокеанском регионе, а ресурсов на параллельную защиту Украины у Вашингтона может не хватить. Он полагает, что в случае сокращения участия США, помощь Киеву от других стран может возрасти. "Есть реальный риск, что мост (для Украины к членству в НАТО. - Ред.) станет длинным, и, возможно, даже бесконечным", - говорит Мелвин.

Минна Оландер ожидает, что пока "интеграция Украины в НАТО будет продолжаться на техническом уровне", но не на политическом. По ее мнению, США как ключевая страна альянса выбрали такой путь.