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Столтенберг призвал союзников продолжать поддержку Киева

Александра Иванова
5 июля 2024 г.

"Украина приближается к НАТО", - заявил Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии саммита Североатлантического альянса в Вашингтоне.

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг в Киеве, 3 июля 2024 года
Генсек НАТО Йенс Столтенберг в Киеве, 3 июля 2024 годаФото: Roman Pilipey/AFP/Getty Images

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в преддверии саммита Североатлантического альянса в Вашингтоне призвал союзников не ослаблять поддержку Украины, защищающейся от российской агрессии. "Украина должна победить, ей необходима наша продолжающаяся поддержка", - подчеркнул он на пресс-конференции в пятницу, 5 июля.

Ожидается, что на трехдневном саммите НАТО, который откроется в столице США 9 июля, речь будет идти, в частности, о новых командных структурах альянса, координирующих поставки вооружений Киеву и обучение украинских военных, а также о дальнейшем финансировании, расширении военной помощи и новых соглашениях по безопасности. По словам Йенса Столтенберга, он сам и президент Украины Владимир Зеленский едины во мнении, что все эти элементы могут стать "мостом" к будущему членству Украины в НАТО. "Украина приближается к НАТО",  - приводит слова генсека альянса агентство dpa.

При этом, с точки зрения Столтенберга, новые шаги по поддержке Киева со стороны НАТО не делают Североатлантический альянс стороной конфликта между Украиной и Россией. Конкретно это заявление было сделано в связи с работой по созданию штаб-квартиры НАТО в Висбадене с целью координирования военной поддержки Украины.

Гарантии новой финансовой помощи Украине

Помимо прочего Столтенберг выразил уверенность, что западные союзники в скором времени предоставят Украине дополнительные системы противовоздушной обороны и боеприпасы. Кроме того, он подтвердил намерение публично гарантировать Киеву во время саммита НАТО предоставление ему в течение ближайших 12 месяцев финансовой поддержки на сумму в как минимум 40 млрд евро.

Ранее, 1 июля, глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген (Christoph Heusgen) в интервью газетам Rheinische Post и General-Anzeiger заявил, что на приближающемся саммите Североатлантического альянса в Вашингтоне прием Украины в НАТО обсуждаться не будет.

 

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