Что Украина получила по итогам саммита НАТО в Вашингтоне?

Киев не получил на саммите НАТО долгожданное приглашение в альянс. Но 32 страны подписали договор, призванный координировать усилия союзников по помощи Украине в сфере безопасности.

Полномасштабная война России против Украины стала главной темой завершившегося 11 июля саммита НАТО в Вашингтоне, посвященного 75-летию альянса. Одним из итогов трехдневной встречи глав государств и правительств стран-членов НАТО стало подписание Договора по Украине - рамочного соглашения по безопасности. Его цель - координация и ускорение коллективных усилий по удовлетворению всеобъемлющих потребностей Украины в сфере безопасности, изложенных в Совместной декларации о поддержке Украины, принятой на саммите НАТО в Вильнюсе в 2023 году, а также в соглашениях и договоренностях по безопасности, которые каждая из подписавших сторон заключила с Украиной.

"Этим договором мы заявляем о наших неизменных намерениях и обязательствах по обеспечению того, чтобы Украина могла успешно защищать свою свободу, независимость, суверенитет и территориальную целостность сегодня и сдерживать акты агрессии в будущем", - подчеркивается в документе.

Необходимы дальнейшие реформы

Уже в первый день саммита главы государств и правительств договорились поддержать Украину на "ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО".

В рамках саммита президент Украины Владимир Зеленский провел несколько двусторонних встреч. Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

В то же время в заявлении отмечается, что правительство в Киеве уже провело важные реформы в области демократии, экономики и безопасности. Однако эти "незаменимые усилия" должны быть продолжены.

На последующей пресс-конференции генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не смог дать удовлетворительного ответа на вопрос, что означает слово "необратимый" в данном контексте и что произойдет, если Украина не сможет провести требуемые реформы. Однако, по его словам, этим альянс дает четкий сигнал о том, "что мы действительно хотим, чтобы Украина присоединилась к НАТО, и что мы будем работать с Украиной для достижения этой цели".

Является ли декларация саммита "огромным шагом вперед"?

Для такой организации, как НАТО, где любые решения принимаются на основе консенсуса, декларация - это "большой шаг вперед", уверена Рейчел Риццо, эксперт по безопасности Атлантического совета. В документе Россия названа "величайшей угрозой безопасности союзников". При этом НАТО считает Китай "решительным соучастником" российской агрессивной войны.

Однако Риццо признала, что в декларации остались без ответа важные вопросы. "Что будет до окончательного вступления Украины в НАТО, до которого могут пройти еще десятилетия?", - указала она.

Декларация саммита "шаг в правильном направлении", выходящий за рамки того, что было обещано Украине на встрече НАТО в Вильнюсе год назад, рассказал в интервью DW Михал Барановски, эксперт по внешней политике в Немецком фонде Маршалла (GMF). Однако, по его мнению, декларация "не является огромным шагом вперед".

Мост к членству в НАТО для Украины

Барановски считает пакет помощи, согласованный в Вашингтоне, гораздо более важным. Альянс называет его "мостом к членству" для Киева. В Вашингтоне главы государств и правительств пообещали Украине военную помощь на общую сумму не менее 40 млрд евро в течение следующего года.

Координировать поставки оружия Украине и обучение украинских солдат будет центр НАТО в Висбадене Фото: Sebastian Gollnow/dpa/picture alliance

Европейцы также должны взять на себя большую ответственность за военную помощь. В Висбадене, федеральная земля Гессен, будет создана новая штаб-квартира, из которой альянс будет координировать поставки оружия Украине и обучение украинских солдат в Европе.

Защита от Трампа

Этим решением НАТО хочет обеспечить долгосрочную помощь Украине, особенно в том случае, если Дональд Трамп победит в ноябре на президентских выборах в США. Он неоднократно заявлял, что закончит войну в Украине за 24 часа. Многие в НАТО опасаются, что Трамп согласится с передачей оккупированных Россией украинских территорий президенту РФ Владимиру Путину или отменит военную помощь США Украине.

Во время своего первого срока в Белом доме Дональд Трамп неоднократно подвергал сомнению НАТО и, в частности, критиковал Германию за недостаточные расходы на оборону. В настоящее время Берлин выполняет целевые показатели НАТО и тратит на оборону 2,1 процента своего валового внутреннего продукта.

Обещаны дополнительные системы ПВО

Германия, США и другие союзники пообещали Украине еще пять систем ПВО, на две меньше, чем просил Зеленский. Зато Дания и Нидерланды начинают поставлять Киеву истребители F-16. Согласно совместному заявлению, Украина "будет летать на F-16" уже этим летом.

11 июля президент Зеленский принял участие в совместном заседании с главами государств и правительств стран НАТО. Он не получил долгожданного приглашения вступить в альянс. США и Германия выступают против, пока продолжается война - из страха перед конфронтацией с Россией. Однако эксперт НАТО Барановски подчеркивает, что согласованный пакет помощи является значительным и всеобъемлющим. А Рейчел Риццо из Атлантического совета утверждает, что мост к членству в НАТО наконец-то обретает конкретные формы.