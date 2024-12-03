Украина отвергла гарантии, заменяющие членство в НАТО

Единственной гарантией безопасности Украины может быть полноправное членство в альянсе, указал Киев. В заявлении МИД подчеркивается, что Украина заранее отказывается от любых форматов, заменяющих членство.

Правительство в Киеве перед открытием заседания Совета НАТО-Украина в Брюсселе отвергло любые гарантии безопасности, кроме полноправного членства в Североатлантическом альянсе, говорится в заявлении украинского МИДа, распространенном во вторник, 3 декабря.

"Мы убеждены, что единственной реальной гарантией безопасности для Украины, а также сдерживающим фактором для дальнейшей агрессии России против Украины и других государств, является только полноправное членство Украины в НАТО", - подчеркивается в документе.

Украина заранее отказывается от любых форматов, заменяющих членство в альянсе. "Имея за плечами горький опыт Будапештского меморандума, мы не примем никакие альтернативы, суррогаты или заменители полноправного членства Украины в НАТО", - указывается далее.

"Противодействие российскому шантажу"

Внешнеполитическое ведомство Украины обращается к "США и Великобритании, которые подписали Будапештский меморандум, к Франции и Китаю, которые к нему присоединились, ко всем государствам-участникам Договора о нераспространении ядерного оружия", с призывом политически поддержать приглашение Украины в НАТО уже сейчас, что станет "действенным противодействием российскому шантажу".

Украинский МИД также напоминает, что речь идет не только об украинской и европейской безопасности, поскольку "нападение на Украину вопреки договоренностям 1994 года подорвало доверие к самой идее ядерного разоружения" и оживило "активные попытки разных стран от Индо-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока до евроатлантического пространства создать или расширить имеющиеся ядерные арсеналы".

МИД называет Будапештский меморандум "памятником недальновидности в принятии стратегических решений по безопасности" и отмечает, что "развитие европейской архитектуры безопасности за счет интересов Украины, а не с их учетом, обречено на провал".

В НАТО нет консенсуса по приему Украины

Между тем, как сообщили DW источники в Брюселе, среди членов НАТО нет "никаких признаков" консенсуса относительно принятия решения о приглашении Украины в альянс уже на заседании Совета НАТО-Украина, которое пройдет в Брюсселе 3-4 декабря.

"Потребуются недели и месяцы, чтобы достичь консенсуса. Я не думаю, что это произойдет завтра, я был бы очень удивлен", - сказал накануне высокопоставленный дипломат НАТО агентству Reuters. По его словам, внимание на встрече в Брюсселе будет сосредоточено на усилении поддержки Украины, с тем чтобы она оказалась в максимально сильной позиции в следующем году перед началом возможных переговоров. В этом свете лучшим способом остается резкое увеличение финансирования, поставок боеприпасов и мобилизация, пояснил американский дипломат.

Президент Украины Владимир Зеленский в конце ноября заявлял, что "горячая фаза" войны может быть завершена, если контролируемая Киевом украинская территория будет взята "под зонтик НАТО". При этом он уточнил, что страну невозможно пригласить в военный альянс частично, без оккупированных территорий. "Не может быть приглашения в НАТО части территории Украины. Это автоматическое признание, что все остальные территории не только в опасности, а все остальные территории, не украинские, поэтому Украина никогда на это не пойдет", - подчеркнул Зеленский.