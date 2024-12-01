Зеленский: Приглашение в НАТО нужно Украине для выживания

Украина никогда не согласится на вступление в НАТО без оккупированных территорий, заявил президент страны. Он подчеркнул, что Киеву нужны гарантии безопасности и больше оружия перед переговорами с РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на том, что приглашение его страны в НАТО необходимо ей для выживания в борьбе с российской агрессией. Об этом украинский лидер заявил в воскресенье, 1 декабря, на пресс-конференции в Киеве после встречи с новым руководством Евросоюза.

При этом Зеленский подчеркнул, что любое приглашение вступить в альянс должно распространяться на всю территорию Украины. По его словам, в случае присоединения к НАТО только части территорий украинское государство фактически признало бы, что остальные части уже не являются его территорией. "Поэтому Украина никогда на это не пойдет. Мы никогда юридически не признаем временно оккупированные территории российскими. Это исключительно наши земли", - объяснил глава государства.

"Зонтик" НАТО может распространяться на свободную территорию Украины

Вместе с тем он согласился с тем, что в условиях продолжающейся войны 5-я статья Североатлантического договора не может действовать на оккупированных территориях Украины, поскольку страны НАТО "против рисков вовлечения их в войну". "Украина никогда никого не втягивала в эту войну, я имею в виду армии членов НАТО", - добавил Зеленский, допустив вариант вступления Украины в НАТО без действия во время войны 5-й статьи, которая рассматривает нападение на одного участника НАТО нападением на всех его членов.

Он также призвал США убедить скептиков в Европе в необходимости приглашения Киева в НАТО. По его словам, для этого еще есть время.

"Гарантии от НАТО и оружие нужны перед переговорами с Россией"

Украинский президент указал, что его стране нужны гарантии безопасности от НАТО и больше оружия для обороны перед переговорами с Россией. "Только когда у нас будет все это и мы станем сильными, тогда мы должны составить очень важную... повестку дня встречи с тем или иным из убийц", - заявил Зеленский.

Антониу Кошта и Владимир Зеленский Фото: Alina Smutko/REUTERS

В ходе встречи президента Украины с новоизбранным председателем Европейского совета Антониу Кошта обсуждалось общее видение европейских и глобальных вопросов, в частности "имеющиеся проблемы и перспективы", написал Зеленский в соцсетях. Сам визит европейской делегации Зеленский назвал "символическим", отражающим "приоритеты для всех нас в Европе".

Он выразил благодарность новому председателю Евросовета за поддержку Украины с первого дня российского полномасштабного вторжения.

В тот же день Зеленский провел отдельную встречу с новым верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас. По словам Зеленского, речь прежде всего шла о "потребности в системах ПВО для защиты жизни в Украине".