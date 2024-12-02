  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
В фокусе
Распад коалиции в ФРГВойна в УкраинеСитуация в Беларуси
Последние аудиоПоследние видео
КонфликтыУкраина

Столтенберг: Киев может временно уступить занятые РФ регионы

Сергей Ромашенко
2 декабря 2024 г.

Экс-генсек НАТО считает временную уступку захваченных у Украины территорий одной из опций для прекращения огня. При этом Йенс Столтенберг подчеркнул, что взамен Украина должна получить гарантии безопасности.

https://p.dw.com/p/4ne5r
Йенс Столтенберг
Йенс СтолтенбергФото: Andrew Harnik/Getty Images

Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг считает временные уступки Москве захваченных российскими войсками украинских территорий возможным вариантом для быстрого завершения войны. "Если линия прекращения огня означает, что Россия продолжит контролировать все оккупированные территории, то это не значит, что Украина должна навсегда отказаться от этих земель", - сказал будущий председатель Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) порталу "Table.Briefings" в интервью, обнародованном в понедельник, 2 декабря.

При этом Столтенберг подчеркнул важность того, чтобы Украина получила гарантии безопасности в обмен на временные территориальные уступки. Это могут быть гарантии в виде членства в НАТО, а также "другие варианты вооружения и поддержки Украины", - отметил норвежский политик.

Столтенберг поддержал требование президента Украины Владимира Зеленского не уступать России территорий в случае прекращения огня, но выразил мнение, что в свете текущей военной ситуации в Украине это маловероятно. "Нам нужна линия прекращения огня, и, конечно, эта линия в идеале должна охватывать все территории, которые в настоящее время контролирует Россия. Но мы видим, что это не обязательно будет реалистично в ближайшем будущем", - отметил бывший генсек НАТО.

Зеленский готов подождать с возвращением территорий

Владимир Зеленский на прошлой неделе потребовал от западных союзников защиты со стороны НАТО для тех регионов страны, которые находятся под контролем Киев, и выразил готовность отложить восстановление контроля над территориями, которые в настоящее время оккупированы Россией.

"Если мы хотим завершить горячую фазу войны, то нам нужно поставить под защиту НАТО ту часть Украины, которую мы контролируем", - сказал он в интервью британскому телеканалу Sky News. "Это должно произойти быстро, а затем Украина может дипломатическим путем вернуть оставшиеся части своей территории", - добавил украинский президент.

19 ноября Зеленский связал будущее Украины с будущим президента РФ Владимира Путина и впервые признал, что его страна "возможно" будет вынуждена на некоторое время смириться с потерей оккупированных Россией территорий. "Возможно, Украине нужно пережить кого-то в Москве, чтобы достичь всех своих целей", - сказал Зеленский, - "возможно, чтобы восстановить целостность государства".

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Флаги Европейского Союза и Украины на акции солидарности с Киевом у Бранденбургских ворот в Берлине

Тысяча дней войны России против Украины

Тысяча дней войны России против Украины

Украина отражает российскую агрессию более двух с половиной лет. Основные моменты этой тысячи дней - в фотогалерее DW.
Конфликты19 ноября 2024 г.17 фото
external

Украине могут вернуть статус ядерной державы? И какой мирный план можно ожидать от Трампа?

Украине могут вернуть статус ядерной державы? И какой мирный план можно ожидать от Трампа?

С прошлой недели в западных СМИ курсирует информация, что Украине могут ‎передать ядерное оружие. Насколько такая опция реальна? И есть ли у будущей ‎администрации Трампа план по мирному урегулированию в Украине?‎ Поговорили об этом в студии с политическим обозревателем DW Романом Гончаренко.
Политика28 ноября 2024 г.07:44 мин.
Владимир Зеленский, президент Украины (фото из архива)

Зеленский готов заморозить войну с РФ за членство в НАТО

Зеленский готов заморозить войну с РФ за членство в НАТО

При поддержке НАТО оккупированные территории можно будет вернуть позже "дипломатическим путем", заявил президент Украины.
Политика30 ноября 2024 г.
Показать еще