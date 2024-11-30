  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
В фокусе
Распад коалиции в ФРГВойна в УкраинеСитуация в Беларуси
Последние аудиоПоследние видео
КонфликтыУкраина

Зеленский: Вместе с ЕС и США мы завершим войну в 2025-м

Кирилл Шестаков
30 ноября 2024 г.

У Украины есть "все возможности" завершить войну в следующем году, но это зависит от "решений и воли других лидеров", заявил Зеленский.

https://p.dw.com/p/4nbgF
Президент Украины Владимир Зеленский в Верховной раде
Владимир Зеленский (фото из архива)Фото: Press Service Of The President Of Ukraine/AP/picture alliance

Президент Украины Владимир Зеленский видит "все возможности" для завершения оборонительной войны против России в следующем году. "Мы можем это сделать, но только вместе с Европой, вместе с США и, конечно, вместе с Украиной", - заявил Зеленский в интервью изданию Sky News, опубликованном в пятницу, 29 ноября.

Он отметил, что большое давление на президента РФ Владимира Путина может оказать новоизбранный президент США Дональд Трамп, в частности путем усиления Украины. По словам Зеленского, война может быть завершена "быстро", но это "зависит от решений и воли других лидеров".

Зеленский: ВСУ не хватает оружия, а не людей

Комментируя сообщения СМИ о том, что власти США призвали Киев снизить возраст мобилизации для увеличения численности армии, Зеленский заявил, что "реальная проблема" заключается не в нехватке людей, а в недостаточной военной помощи западных союзников.

По словам украинского лидера, он просил Запад "больше года назад" оснастить 10 бригад Вооруженных сил Украины, но на сегодняшний день вооружены только две с половиной из них. "Если у европейских или американских чиновников есть идея относительно возраста мобилизации, я хочу попросить наших партнеров делать свое дело, а мы будем делать свое", - сказал Зеленский.

Зеленский готов заморозить войну с РФ за членство в НАТО

В том же интервью Зеленский заявил, что Киев согласится прекратить "горячую фазу" войны с Россией, если контролируемая им территория страны будет взята "под зонтик НАТО". Впоследствии Украина сможет вернуть оккупированные Россией территории дипломатическим путем, добавил президент. По его словам, членство в НАТО позволит гарантировать, что Путин "не вернется", чтобы захватить другие территории.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Самолет с военной помощью Украине

Какое оружие получает Украина от Запада

Какое оружие получает Украина от Запада

После начала войны России против Украины западные страны оказали Киеву военную помощь на миллиарды долларов. О некоторых видах вооружений, поставляемых Украине, - в галерее DW.
Конфликты14 ноября 2023 г.17 фото
external

4 шага для победы: что Зеленский предложит Байдену. Израиль усилил удары по Ливану. DW Новости

4 шага для победы: что Зеленский предложит Байдену. Израиль усилил удары по Ливану. DW Новости

Владимир Зеленский прибыл в США, чтобы встретиться с главой Белого дома, а также другими лидерами стран-партнеров, и выступить на Генеральной Ассамблее ООН. Тем временем, "мирный план" Зеленского приоткрыт западной прессой. В частности, по утверждению The Times, одними из элементов являются Курская операция ВСУ и гарантии безопасности, аналогичные тем, что действуют для членов НАТО.
Конфликты23 сентября 2024 г.29:55 мин.
Флаги ЕС, его членов и Украины перед Европарламентом в Страсбурге

Европарламент призвал усилить помощь Украине и санкции против РФ

Европарламент призвал усилить помощь Украине и санкции против РФ

Усилить и ускорить военную, гуманитарную и финансовую помощь Украине, ввести новые санкции против России, КНДР, Беларуси и Ирана призвал Европарламент. Он также выразил сожаление из-за звонка Шольца Путину.
Конфликты28 ноября 2024 г.
Показать еще