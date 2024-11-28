ЕП призвал усилить помощь Украине и санкции против РФ

Усилить и ускорить военную, гуманитарную и финансовую помощь Украине, ввести новые санкции против России, КНДР, Беларуси и Ирана призвал Европарламент. Он также выразил сожаление из-за звонка Шольца Путину.

Европейский парламент в четверг, 28 ноября, принял масштабную резолюцию по Украине, в которой призвал усилить и ускорить предоставление политической, военной, гуманитарной, экономической и финансовой поддержки Киеву "до победы Украины", "чтобы положить конец агрессивной войне России и позволить Украине освободить весь свой народ". Документ был принят 390 голосами "за" при 135 "против" и 52 воздержавшихся.

В своей резолюции Европарламент, в частности, просит ЕС и его страны предоставить Украине самолеты, ракеты большой дальности, включая TAURUS, современные системы ПВО, а также ускорить поставку обещанного оборудования для удовлетворения неотложных потребностей Украины.

Евродепутаты подчеркнули, что все страны Евросоюза и союзники по НАТО должны коллективно и индивидуально взять на себя обязательство поддерживать Украину в военном отношении, ежегодно выделяя на это не менее 0,25 % своего ВВП.

Европарламент просит Еврокомиссию разработать дальнейшие меры по поддержке украинской экономики, как путем предоставления дополнительной финансовой помощи, так и содействия инвестиционным возможностям. Евродепутаты также считают необходимым значительно увеличить объем гуманитарной помощи ЕС для в связи с систематическими атаками России на гражданскую инфраструктуру, в частности энергетическую, которые оставили миллионы украинцев без основных услуг.

Новые санкции против России

По мнению Европарламента, дополнительные ограничительные меры против РФ должны быть введены в отношении секторов, имеющих особое экономическое значение для этой страны, таких как металлургический, ядерный, химический, сельскохозяйственный и банковский. Помимо этого, предлагается ввести ограничения на ввоз российского сырья, такого как алюминий, стальная продукция, уран, титан и никель, а также полное эмбарго на импорт в Евросоюз российского ископаемого топлива и сжиженного природного газа. "Потолок" цен на нефтепродукты из России также должен быть понижен в координации с партнерами по G7, считает Европарламент и подчеркивает необходимость прекращения любого сотрудничества с Россией в сфере ядерной энергетики.

Нынешний срок действия санкций в отношении РФ должен быть увеличен с шести месяцев до трех лет, настаивают евродепутаты.

Давление на Орбана и сожаление из-за звонка Шольца Путину

Европарламент "настоятельно призывает государства-члены оказать активное давление на правительство Венгрии, чтобы оно прекратило безответственную блокаду Европейского фонда мира, включая недавно созданный Фонд помощи Украине, который не позволил выделить 6,6 млрд евро в виде частичных компенсаций государствам-членам, оказывающим военную поддержку Украине". Если же фонд останется заблокированным до следующего Европейского совета, который запланирован на конец декабря, то европарламентарии предлагают немедленно создать новый формат, куда войдут только страны ЕС, готовые и способные оказать военную помощь Украине.

В резолюции подчеркивается, что ЕС и его члены должны участвовать в создании будущих надежных гарантий безопасности Украины, основанных на "Формуле мира" Украины и "Плане победы" Владимира Зеленского, а также выражается сожаление в связи с недавним телефонном разговором канцлера Германии Олафа Шольца (Olaf Scholz) с Владимиром Путиным.

Сотрудничество РФ и Северной Кореи

Европарламент осудил продолжающуюся эскалацию российской агрессивной войны, в частности, бомбардировки гражданского населения и важнейших объектов инфраструктуры, а также испытания новых баллистических ракет в Украине и обращение Москвы к Пхеньяну для предоставления войск.

"Эти недавние эскалирующие шаги представляют собой новый этап войны и новый риск для безопасности Европы в целом", - говорится в тексте документа. В связи с этим Евросоюзу и другим партнерам Украины следует принять соответствующие меры, указал Европарламент. "Никакие ядерные угрозы со стороны России не остановят ЕС от предоставления дальнейшей помощи Украине для ее самообороны", - заверили депутаты.

Они настаивают на введении санкций в отношении физических и юридических лиц в Северной Корее, причастных к поставкам России оружия и войск, посредников, способствующих этим сделкам, а также расширении санкционных режимов против КНДР, Беларуси и Ирана в свете военной поддержки этими странами агрессивной войны России против Украины. Кроме того, предлагается включить в санкционные списки Евросоюза все основные китайские юридические и физические лица, которые непосредственно поддерживают агрессивную войну России против Украины и российский оборонный сектор.

Дебаты по этой резолюции прошли в Европарламенте 26 ноября.