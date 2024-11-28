США призвали Киев снизить возраст мобилизации с 25 до 18 лет

США призвали власти в Киеве в экстренном порядке изменить законодательство и снизить возраст мобилизации с 25 до 18 лет, чтобы быстрее увеличить численность Вооруженных сил Украины (ВСУ) для противостояния в войне с Россией. Об этом сообщили в среду, 27 ноября, агентства Reuters и AP, а также ряд других англоязычных СМИ со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя администрации США.

По его словам, Украина все еще не мобилизует и не обучает такое число новых военных, которое позволило бы ей в достаточной мере восполнить потери на поле боя и не отставать в этом плане от растущих сил России. Войска РФ добиваются "устойчивого прогресса" на востоке Украины и начинают оттеснять украинские линии в Курске, и в этих условиях рост численности живой силы может иметь для ВСУ существенное значение, считает представитель Белого дома.

О том, что Украине в сегодняшних условиях недостает живой силы для сдерживания полномасштабного вторжения РФ, заявил ранее в эфире телепередачи PBS News Hour советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Он напомнил, что к участию в войне против Украины Россия уже привлекает солдат из КНДР - по некоторым оценкам, их число может достичь 100 тысяч человек.

"Россия обратилась к стране в другой части света, к Северной Корее, доставила тысячи ее солдат на линию фронта… Это значительное изменение", - указал Салливан. Речь в интервью в это время шла о разрешении Киеву наносить удары американскими ракетами ATACMS по территории РФ, но для Украины, по словам Салливана, в свете наращивания численности войск РФ важнее не новые виды вооружения, а мобилизация и живая сила на фронте.

В конце ноября английский журнал The Economist оценил потери Украины с начала войны в 60-100 тысяч убитыми.

В Раде говорят о замедлении темпов мобилизации

В конце октября секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Литвиненко заявил, что в стране с момента начала полномасштабного вторжения РФ были мобилизованы 1 млн 50 тысяч граждан, а в следующие три месяца это число должно увеличиться еще на 160 тысяч человек.

Однако позднее секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что Украине требуется гораздо больше военных - как минимум 500 тысяч. При этом, отметил чиновник, темпы мобилизации в стране осенью стали падать, что отражается и на ситуации на линии фронта.

По ранее опубликованным данным газеты Financial Times, как минимум 800 тысяч украинцев избегают призыва.

Одно из последствий ужесточения мобилизации - падение боевого духа

Всплеск показателей мобилизации в Украине произошел весной 2024 года, когда в стране в силу новый закон о мобилизации, снизивший призывной возраст с 27 до 25 лет. Согласно официальным данным, тогда показатели мобилизации в стране выросли в 2,5 раза. Вместе с тем Киев ввел ряд новых ограничений для граждан мобилизационного возраста - к примеру, украинцам стали отказывать в консульских услугах за рубежом, если у них нет военно-учетного документа.

При этом у множества новомобилизованных не слишком велик уровень боевого духа, что также создает проблемы на фронте. Так, в рядах ВСУ в 2024 году значительно участились случаи дезертирства - только к концу октября Государственное бюро расследований Украины открыло в два с половиной раза больше дел против военных, самовольно оставивших место службы, чем за весь 2023 год.

Уклонистов от мобилизации защищают и другие жители Украины, что создает волнения в обществе - в том числе и более ощутимую среди населения поддержку идеи мирных переговоров с РФ.