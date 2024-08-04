  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
ОбществоУкраина

FT: 800 тысяч украинских мужчин избегают призыва

Кирилл Шестаков
4 августа 2024 г.

Около 800 тысяч мужчин в Украине ушли в подполье, скрываясь от мобилизации, заявил депутат Верховной рады Дмитрий Наталуха изданию Financial Times.

https://p.dw.com/p/4j69F
Баннер в Киеве с рекламой военной службы
Баннер в Киеве с рекламой военной службы (фото из архива)Фото: Sergei Supinsky/AFP via Getty Images

Около 800 тысяч украинских мужчин, подлежащих мобилизации, избегают призыва. Они ушли в подполье, сменив фактический адрес проживания и устроившись на работу с "черной" зарплатой. Об этом в воскресенье, 4 августа, заявил глава комитета по вопросам экономического развития при Верховной раде Украины Дмитрий Наталуха в беседе с изданием Financial Times.

По словам депутата, переход такого количества мужчин в нелегальное положение провоцирует сотрудников ТЦК "добирать" в украинскую армию людей, работающих официально. А это, в свою очередь, угрожает Украине серьезным экономическим кризисом, полагает Наталуха.

"Все больше и больше предприятий будут закрываться просто потому, что у них недостаточно ресурсов для продолжения работы", что в конечном счете вызовет в экономике эффект домино. По словам Наталухи, с начала полномасштабного вторжения РФ украинские компании уже потеряли в среднем 10-20% сотрудников из-за военного призыва или эмиграции.

Законопроект об экономической "брони" от мобилизации

В июне в Верховную раду был внесен законопроект об "экономической брони" от мобилизации. Согласно документу, компания может платить повышенный военный сбор размером 20 тысяч гривен (447 евро) в месяц за конкретного работника и тем самым освобождать его от призыва.

Если этот законопроект будет принят, от военной службы будут освобождены почти 900 тысяч человек, а на нужды армии удастся собрать около 20 млрд гривен (более 447 млн евро), указывает Наталуха. "Это деньги, которые не зависят от того, в каком настроении проснется Виктор Орбан или кто станет следующим президентом США", - сказал депутат, имея в виду неоднократные блокировки европейской помощи Украине со стороны премьер-министра Венгрии, а также обещания Дональда Трампа за сутки "остановить" войну в Украине.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Украинские флаги на Майдане незалежности в Киеве

Почему украинцы хотят переговоров с РФ и защищают уклонистов

Почему украинцы хотят переговоров с РФ и защищают уклонистов

Украинцы хотят мирных переговоров с Россией, не готовы уступать территории и одновременно не видят проблемы в уклонении от мобилизации. О чем говорят противоречивые настроения в украинском обществе?
Конфликты16 июля 2024 г.
Марш солидарности с Украиной в Лондоне

Вторая годовщина вторжения РФ в Украину: мир солидарен с Киевом

Вторая годовщина вторжения РФ в Украину: мир солидарен с Киевом

Тысячи людей по всему миру вышли на улицы 24 февраля 2024 года, чтобы выразить солидарность с защищающейся два года от российской агрессии страной. Фотогалерея DW.
Конфликты25 февраля 2024 г.14 фото
external

Мобилизация в Украине: как мужчины с гражданки готовятся к службе в ВСУ и отправке на фронт

Мобилизация в Украине: как мужчины с гражданки готовятся к службе в ВСУ и отправке на фронт

Для защиты от РФ Украине требуется не только западное оружие, но и дополнительные формирования. Тем, кто воюет уже больше двух лет, требуется отдых. Принятый недавно новый закон о мобилизации должен гарантировать армии приток свежих сил. Перед отправкой на фронт призванные в ВСУ украинцы должны пройти базовую подготовку. Для тех, кто прежде никогда не имел дела с армией, - это серьезный вызов.
Политика7 июня 2024 г.26:00 мин.
Показать еще