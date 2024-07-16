Почему украинцы хотят переговоров с РФ и защищают уклонистов

Украинцы хотят мирных переговоров с Россией, не готовы уступать территории и одновременно не видят проблемы в уклонении от мобилизации. О чем говорят противоречивые настроения в украинском обществе?

В Украине все чаще стали говорить о мирных переговорах с Россией. Если раньше президент Владимир Зеленский категорически отрицал возможность каких-либо договоренностей с нынешним российским руководством и даже издал указ о невозможности проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, то сейчас ситуация меняется. Теперь Зеленский считает, что на втором "саммите мира", который Украина хочет провести в ноябре, должны присутствовать представители России. Об этом он сказал в Киеве во время пресс-конференции в понедельник, 15 июля.

44 процента украинцев считает, что время для переговоров настало

В то же время и значительная часть украинцев – 44 процента – в тыловых регионах страны считают, что время для начала официальных переговоров между Киевом и Москвой настало. 35 процентов считают, что для начала мирных переговоров нет оснований, а 21 процентов - не определились, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центр Разумкова по заказу интернет-издания ZN.UA с 20 по 28 июня 2024 года.

В то же время, украинцы, согласно опросу, категорически против того, чтобы Украина официально соглашалась на выполнение условий прекращения Россией войны, озвученных недавно Путиным. Почти 83 процента жителей подконтрольных правительству территорий Украины не поддерживают вывод украинских войск с территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Около 84 процентов опрошенных не согласны официально отдать эти области России. Кроме того, 77 процентов участников опроса не поддерживают отмену всех западных санкций против России. Только в вопросе нейтрального внеблокового безъядерного статуса Украины позиция населения подконтрольных территорий не столь однозначна. 58 процентов опрошенных выступили против, 22 процента – за.

Президент Украины владимир Зеленский считает, что в следующем "саммите мира2 должна участвовать Россия Фото: Efrem Lukatsky/AP Photo/picture alliance

На вопрос социологов, каким из условий украинские граждане считают минимально необходимым для заключения мирного соглашения с Россией, более 51 процента украинцев ответили, что это освобождение Украины от российских войск в границах 1991 года. Хотя большинство украинцев хочет возвращения границ 1991 года, почти каждый второй украинец (46 процентов) так же считает, что во время войны уклонистом быть не стыдно. Только 29 процентов придерживаются противоположного мнения, еще 25 процентов – не определились.

Власть дезориентирует украинское общество?

"Это свидетельствует о фрустрации населения. У людей отсутствует понимание перспектив в Украине и самой Украины в условиях войны. И именно такими парадоксальными ответами общество об этом сигнализирует. Большой процент готовых к мирным переговорам – это о том, что нынешняя модель мобилизации и сплоченности нации исчерпала себя в условиях краткосрочной войны. Мы перешли в долгую войну, а людям не предложено ни от власти, ни от элит единого видения того, как Украине жить в условиях перманентной войны или угрозы войны", - считает политолог, соучредитель Национальной платформы устойчивости и сплоченности Олег Саакян.

По его мнению, все, что откладывалось на период "после войны" - борьба с коррупцией, покрытие своих, неэффективность систем государственного регулирования, - снова стало донимать украинцев, ведь люди поняли, что война - это надолго. "Ситуация с мобилизацией, злоупотреблением властью, энергетикой и экономическими вопросами, фортификациями и защитой - все это становится гиперактуальным для общества, потому что война продолжается, а эти проблемы не решаются. При этом в обществе есть запрос на победу, но есть и вакуум видения, как ее достичь", - отмечает Саакян.

Российские удары по гражданской инфраструктуре в Украине приводят к многочисленным жертвам Фото: Thomas Peter/REUTERS

Доцент Киевского университета имени Тараса Шевченко Игорь Рейтерович отмечает, что в последние месяцы украинский президент практически не упоминает о границах 1991 года как предпосылке мира с Россией, не называя при этом новых ориентиров. А это, по мнению эксперта, дезориентирует украинское общество. "Это приводит к тому, что, с одной стороны, большинство хочет вернуть все. С другой стороны, половина говорит, что уклонение от мобилизации не является какой-то проблемой. Ответы амбивалентны. Поэтому с этим нужно работать, принимать это во внимание и думать над решением, которое объединит и устроит украинское общество", - сказал DW Рейтерович.

Видение жизни в условиях войны

Чтобы заручится поддержкой своих инициатив, власти уже сейчас должны начать откровенный диалог с обществом о будущем и выработать видение, как жить дальше в условиях войны и привлечь к процессу принятия решений как можно больше людей, убеждены политологи.

При этом социологи отмечают, что амбивалентные ответы на сложные проблемы являются нормальным явлением для общества в условиях тотальной неопределенности. "Общественные настроения нужно мониторить всегда и видеть динамику, чтобы можно было тщательно подготовиться к вызовам", – констатирует заместитель директора социологической службы Центра Разумкова Михаил Мищенко.

Опрошенные DW эксперты сходятся на том, что такие социологические замеры сейчас нужны для того, чтобы украинские власти могли четко сформулировать возможные варианты развития событий, готовя второй "саммит мира", и имели веские аргументы для переговоров о мирном плане.