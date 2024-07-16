Письмо нобелевских лауреатов и это скользкое слово "мир"

Жители Киева разбирают развалины детской больницы Фото: Oleksandr Ratushniak/REUTERS

Нобелевские премии присуждают не ангелам, а людям. Которым свойственно ошибаться, а иногда и лукавить. Обращение 51 лауреата , включая Светлану Алексиевич и Дмитрия Муратова, к папе римскому, вселенскому патриарху, далай-ламе, а также Организации Объединенных Наций, Европейскому парламенту, Парламентской ассамблее Совета Европы и "воюющим сторонам" о немедленном прекращении огня между Россией и Украиной и в секторе Газа - далеко не первое в истории доказательство этого банального факта.

Кремлевские цензоры и весь мир

Начну, казалось бы, с незначительного момента. Русская версия обращения почему-то скопом называет всех религиозных лидеров "их преосвященствами", то есть понижает их до уровня обычных епископов. В английском тексте папа римский и далай-лама названы правильно - "их святейшествами". Вселенский патриарх Варфоломей титулован неправильно в обоих случаях. По официальному протоколу к нему следует обращаться "ваше всесвятейшество". Вроде бы мелочь. Но если, готовя свой текст, авторы и их помощники не удосужились заглянуть в Википедию, то сразу возникает сомнение в том, насколько важно для них это обращение.

Во-вторых, список адресатов тоже странный. Призыв к религиозным авторитетам поднять свой голос "за мир" еще как-то можно понять, хотя они и так говорят о мире каждый день - безуспешно. Призыв к вечно парализованной ООН и воюющим сторонам - тоже. Но почему выделены Европейский парламент и Парламентская ассамблея ПАСЕ? Почему нобелиаты не обращаются к британскому парламенту и Конгрессу США? Ко всем парламентам мира, в конце концов?

В-третьих, терминология обращения даже не удивляет - шокирует: "конфликт между Россией и Украиной", "конфликт в Украине". Редакция "Новой газеты", опубликовавшая письмо, справедливо ссылается на российскую цензуру, запрещающую определенные обороты речи вроде слова "война" (оно заменено звездочками). Но это единственный известный нам и всему миру, не обязанному подчиняться требованиям Кремля, текст обращения. И он фактически уравнивает жертву агрессии и агрессора.

В-четвертых, страдает логическими изъянами аргументация обращения: мол, из-за войны страдают от голода страны Африки и окружающая среда, разрастается миграция, а производители оружия богатеют. Плюс "жертвы войны" - люди 30-40 лет, самого "детородного возраста". Плюс всем угрожает "ядерная катастрофа" (то есть бойтесь угроз Путина?) Поэтому нужно срочно прекратить огонь, обменять пленных и "начать переговоры". Переговоры о чем? Оружия просит жертва агрессии - справедливо ли лишать ее возможности защищаться? Немедленное прекращение огня фактически оставляет под контролем агрессора незаконно захваченную землю - это соответствует Уставу ООН, к которой апеллируют подписавшие письмо? Наконец, те самые "жертвы 30-40 лет" - это военнослужащие по обе стороны фронта. Они - участники войны. Если их таковыми не назвать, то обращение - сплошное упражнение в эзоповом языке. Если это требование кремлевских цензоров, то не понятно, почему их требования распространяются на весь мир. И стоило ли тогда писать и подписывать этот странный текст?

При чем здесь сектор Газа?

В-пятых, в самом конце, как засадный полк на Куликово поле, в обращение вдруг врывается “конфликт в секторе Газа”, ни разу до того не упомянутый. Получается, что весь предыдущий текст, подписанный нобелиатами, - это и о войне Израиля с ХАМАС, то есть явлении принципиально иного исторического, политического и военного характера, чем война России против Украины? Возникает ощущение, что авторы письма, кто бы они ни были, почувствовали: значительная часть лауреатов по каким-то причинам не подпишет текст, если речь в нем пойдет только об Украине.

Борцы с Израилем знают, чего хотят

В-шестых, к некоторым из подписавших тоже есть вопросы. Лауреат премии мира 1976 года Мейрид Магуайр из Северной Ирландии известна своими резко антиизраильскими взглядами и агитацией за вычеркивание ХАМАС из европейского списка террористических организаций. Другая обладательница премии мира - йеменка Таваккуль Карман (2011 год) - обвиняет Израиль в "геноциде". Ее право так считать, но это трудно назвать миротворческой позицией.

В-седьмых, и, пожалуй, главное: Магуайр и Карман хорошо осознавали, чего добиваются, подписывая обращение. Призыв немедленно прекратить огонь сегодня выгоден лишь одной стороне конфликта - Путину в его войне против Украины и ХАМАС в войне против Израиля. Это могут не понимать физики и химики. При всем уважении к Андрею Гейму (физика, 2010) или Май-Бритт-Мозер (медицина, 2014), статус лауреата премии не означает, что его обладатель политически проницателен и мудр. Но Светлану Алексиевич (литература, 2016) и Дмитрия Муратова (премия мира, 2022) невозможно заподозрить в политической неопытности и наивности. Почему они поставили подписи под текстом, уравнивающим агрессора и жертву? Жаль, что нам неизвестно, кто инициаторы и авторы обращения, какие аргументы они приводили в общении с "подписантами".

На самом деле все довольно просто даже с точки зрения Устава ООН, к которому обращаются нобелиаты. Только жертвам агрессии, украинцам и израильтянам, решать, когда и как прекращать воевать, и прекращать ли вообще. В 1939 году, отвечая на очередные требования Гитлера, министр иностранных дел Польши Юзеф Бек сказал: "Мы в Польше не знаем, что значит мир любой ценой. В жизни человека, наций и государств есть только одна вещь, не имеющая цены. Это честь". Подписавшим обращение нобелевским лауреатам, похоже, стоит задуматься над этой фразой.

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, автор еженедельной колонки на DW и интервью-проекта DW "вТРЕНДde". Константин Эггерт в Facebook: Константин Эггерт, в Telegram: @KonstantinEggert

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.