Fitch понизил кредитный рейтинг Украины до уровня дефолта

Рейтинговое агентство Fitch понизило кредитный рейтинг Украины с уровня "СС" до "С", на котором процесс дефолта считается уже начавшимся или неминуемым. Об этом агентство сообщило на своем сайте в четверг, 25 июля.

Причиной для понижения кредитного рейтинга Украины стало недавно заключенное соглашение с группой кредиторов о реструктуризации долга по международным облигациям на сумму около 20 млрд долларов. Fitch назвало его "процессом, подобным дефолту".

Реструктуризация внешнего долга Украины

В понедельник, 22 июля, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что страна достигла "принципиальных договоренностей" с Комитетом владельцев еврооблигаций Украины в отношении реструктуризации части своего внешнего долга. По его словам, этот шаг позволит стране сэкономить на его обслуживании 11,4 млрд долларов США в течение трех лет и 22,75 млрд до 2033 года. Освободившиеся ресурсы будут направлены, в частности, на оборону, социальную защиту и восстановление Украины, заявил Шмыгаль.

Министерство финансов страны уточнило, что реструктуризация касается государственных облигаций на сумму 23,4 миллиарда долларов. После ее завершения срок погашения еврооблигаций будет продлен: первая выплата на сумму 1,172 млрд долларов состоится в 2029 году. Без реструктуризации, как отмечает Минфин, основная сумма долга в размере 9,381 млрд долларов подлежала бы выплате в период с 2024 года по 2029 год.

"Завершение этого соглашения о реструктуризации создаст условия для скорейшего возвращения Украины на международный рынок капитала, когда ситуация с безопасностью стабилизируется, чтобы финансировать быстрое восстановление и реконструкцию страны", - заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.