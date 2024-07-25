Запрет транзита нефти "Лукойла" через Украину: в чем дело?

Будапешт и Братислава говорят о значительном ущербе своей экономике из-за санкций Киева в отношении "Лукойла" и угрожают судами. "Нафтогаз" уверяет: объемы транзита российской нефти через Украину не изменились.

Нефтепровод "Дружба" проходит из РФ до города Мозырь в Беларуси, там он разветвляется на северную и южную ветки - через Беларусь и Польшу в Германию и через Украину в Словакию и Венгрию. После начала полномасштабной войны России против Украины транспортировка по северной ветке прекратилась, поскольку ЕС ввел санкции на поставки трубопроводной нефти из РФ.

Однако для Венгрии, Чехии и Словакии сделали исключение - эти страны могут закупать топливо по нефтепроводу "Дружба" до 2027 года. Таким образом они получили время на подготовку к переходу на альтернативные источники поставок.

Сколько нефти идет по "Дружбе"

По оценкам опрошенных DW экспертов, ежегодно через Украину проходит 12-13 миллионов тонн нефти. Похожие оценки дает и информационное агентство Reuters со ссылкой на отраслевые источники: по "Дружбе" идет около 1,1 миллиона тонн нефти в месяц, из которых около 900 тысяч тонн почти поровну распределяются между Словакией и Венгрией. Украинский оператор "Укртранснафта", входящий в группу "Нафтогаз", отказался назвать DW объемы транзита по "Дружбе", объяснив это засекреченностью из-за военного положения. Отказались комментировать любые вопросы, связанные с транзитом нефти через Украину, также венгерская энергетическая компания MOL и словацкий оператор трубопроводов Transpetrol.

Нефтеперерабатывающий завод в городе Сазхаломбатта - конечный пункт венгерского отрезка нефтепровода "Дружба" Фото: Attila Volgyi/Xinhua/picture alliance

На поставки нефти компании "Лукойл" по южной ветке нефтепровода "Дружба" приходится около 50 процентов от общего объема поставок по этому нефтепроводу, отмечает Reuters. Нефтеперерабатывающие заводы в Словакии и Венгрии полностью зависят от поставок компании "Лукойл". Венгрия до сих пор получала ежегодно два миллиона тонн нефти от "Лукойла", что составляет около трети всего ее импорта нефти, заявлял глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Как сообщается, вторым крупнейшим поставщиком нефти через "Дружбу" является российская компания "Татнефть". "Газпром нефть", "Русснефть" и некоторые другие небольшие производители обеспечивают остальные объемы.

"Нафтогаз": Объемы транзита не изменились

Санкции в отношении "Лукойла", в отношении которого Украина еще с 2018 года ввела определенные ограничения, были усилены 24 июня 2024 года указом президента Украины Владимира Зеленского после решения СНБО. Об этом решении "сразу было сообщено европейским партнерам и запрошена информация о наличии нефти в собственности "Лукойла", которая транспортируется транзитом по территории Украины", отмечается в ответе "Укртранснафты" на запрос DW.

"От группы MOL получено письмо-подтверждение, что ПАО "Лукойл", к которому применены санкции, не является владельцем нефти, которая транспортируется по территории Украины для группы MOL", - говорят в "Укртранснафте", добавив, что транспортировка нефти других компаний из РФ в европейские страны осуществляется в плановом режиме. Более того, глава "Нафтогаза" Алексей Чернышев уверяет, что усиление санкций против "Лукойла"не повлияли на объемы транзита нефти через Украину. "Украина не может транспортировать нефть "Лукойла", но объемы общего транзита остаются неизменными", - заявил он на Zoom-встрече с инвесторами 22 июля, пишет Forbes Ukraine.

Аналитик консалтинговой компании "НафтоРынок" Александр Сиренко в разговоре с DW предположил, что нефть "Лукойла" начала перекачивать другая компания. "Открытой статистики нет, поэтому трудно сказать, какая именно компания", - говорит он.

Старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Сергей Вакуленко отмечает, что российские компании могут передавать графики поставок от одной компании к другой. "Можно сказать, что теперь в Венгрию нефть поставляет "Татнефть" и "Газпромнефть", а "Лукойл" заполняет танкеры их покупателей в Новороссийске. То есть ситуация коммерчески решаемая", - пояснил Вакуленко в разговоре с DW.

Ни Венгрия, ни Словакия публично не сообщали, что увеличили закупки нефти у других российских компаний через "Дружбу".

Обвинения в адрес Украины

Тем временем словацкие и венгерские чиновники продолжают требовать от Украины возобновить транзит лукойловской нефти. Так, премьер-министр Словакии Роберт Фицо в разговоре с главой украинского правительства Денисом Шмыгалем раскритиковал санкции против "Лукойла", заявив, что Словакия не намерена "быть заложником украино-российских отношений". Кроме того, он пригрозил прекратить поставки в Украину топлива с нефтеперерабатывающего завода Slovnaft.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто Фото: Tomas Tkacik/SOPA/ZUMA/picture alliance

Петер Сийярто в свою очередь намекнул, что Венгрия может прекратить экспорт электроэнергии в Украину из-за остановки транзита нефти "Лукойла". "Будапешт считает решение Киева об остановке транзита нефти враждебным, особенно с учетом импорта Украиной электроэнергии из Венгрии", - сказал он. Сийярто также заявил, что его страна, пока есть санкции против "Лукойла", и дальше будет блокировать финансирование Европейского фонда мира (ЕФМ), из которого страны-члены ЕС получают возмещение за предоставление военной помощи Украине. По словам венгерского министра, санкции против "Лукойла" являются "фундаментальной угрозой безопасности энергоснабжения Венгрии и Словакии".

Глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил, что остановка транзита нефти "Лукойла" является "явным нарушением" положений Соглашения об ассоциации, заключенного между ЕС и Украиной. Венгрия и Словакия обратились в Еврокомиссию с просьбой повлиять на Киев. В ЕК уже изучают содержание этого письма и "собирают больше информации до принятия решения". "На данный момент нет неотлагательного вредного влияния от этого развития на безопасность поставок нефти в ЕС", - заявил представитель Еврокомиссии по вопросам сельского хозяйства и торговли Олаф Гилл. Если же вопрос транзита не удастся решить на уровне Еврокомиссии, то Будапешт и Братислава готовят иск против Украины в арбитражный суд.

Украина не имеет контрактных отношений с "Лукойлом"

DW обратилась с запросом в МИД Украины, чтобы выяснить позицию Украины относительно обвинений Венгрии и Словакии и перспектив возможных судебных разбирательств. На момент публикации материала ответ не поступил.

Директор энергетических программ Центра Разумкова и бывший начальник отдела стратегического развития "Укртранснафты" Владимир Омельченко не берется оценивать перспективы судебного процесса, если до него дойдет дело. Однако он убежден, что Украина имеет полное право вводить санкции против российских компаний и не транспортировать ни их нефть, ни газ.

"Украина не имеет никаких контрактных правовых отношений с "Лукойлом" и другими компаниями. Поэтому, на мой взгляд, обвинения в адрес Украины весьма странные", - говорит он. Это подтвердила DW и "Укртранснафта": "Мы не имеем заключенных договоров на транспортировку нефти транзитом по территории Украины с владельцами этой нефти, а есть договор с компанией, которая выступает как агент третьих лиц - владельцев транспортируемой нефти". Этим агентом является российская "Транснефть", с которой в ноябре 2019 года заключен десятилетний контракт - с 2020 по 2030 год. Согласно ему, Украина за транзит должна получить около полутора миллиардов долларов.

Выборочные ограничения

В то же время собеседники DW не понимают, почему Украина запретила транзит выборочно - только "Лукойлу". DW обратилась с соответствующим запросом в СНБО и Офис президента Украины, однако там отказались комментировать этот вопрос. "Почему так решили украинские политики? Возможно, это такая себе "черная метка" для Венгрии, что Украина имеет способы также влиять на эту страну", - предполагает Вакуленко из Фонда Карнеги.

Если Украина пыталась использовать рычаг влияния на РФ, Венгрию и Словакию, применив санкции в отношении "Лукойла", то сделала это неуклюже, отмечает, в свою очередь Омельченко. "Решение ничего не дало Украине, а только создало дополнительную напряженность и основания для обвинения Украины. Сыграли против себя по большому счету", - говорит он. По словам эксперта, если уж и применять санкции, то в отношении всех российских компаний. "Они же все финансируют войну", - подчеркнул Омельченко.

Аналитик консалтинговой компании "НафтоРынок" Александр Сиренко против любого сотрудничества с оккупантами. "Неправильно говорить, что транзит нам приносит деньги, потому что мы получаем только кусок, а более 90 процентов доходов получает РФ. Таким образом они могут аккумулировать за рубежом валюту, которую используют для войны против Украины", - отмечает он. Россия, по данным Bloomberg, зарабатывает на поставках нефти через Украину около шести миллиардов долларов в год.

В то же время экс-гендиректор "Укртранснафты" Николай Гавриленко выступает против перекрытия транзита. "России перекрытие транзита не нанесет большого вреда. Ведь РФ экспортирует 500 миллионов тонн нефти ежегодно, поэтому 13 миллионов тонн экспорта по "Дружбе" они смогут куда-то перенаправить. А отношения с соседями будут испорчены", - предостерегает он.