Венгрия и Словакия хотят консультаций с ЕС по нефти из РФ

Венгрия и Словакия попросили Еврокомиссию стать посредником в консультациях с Украиной по транзита нефти из РФ. Глава МИД Венгрии Сийярто пригрозил судом Киеву, ужесточившему санкции против "Лукойла".

Венгрия и Словакия обратились к Европейской комиссии и попросили ее выступить посредником в консультациях с Украиной по вопросу транзита нефти из РФ после того, как Киев усилил санкции в отношении российской компании "Лукойл". Об этом в понедельник, 22 июля, сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Он указал, что Будапешт может подать в суд на Украину и добавил, что ее решение "в корне угрожает безопасности энергоснабжения Венгрии и Словакии".

Венгрия и Словакия больше не получают нефть от "Лукойла" через Украину

Оператор словацкого участка нефтепровода "Дружба" Transpetrol, а также министерство экономики Словакии 18 июля сообщили, что в страну прекратила поступать трубопроводная нефть "Лукойла" из-за введенного Киевом запрета на транзит ее продукции.

"В настоящее время мы фиксируем отмену поставок российской нефти на словацкий НПЗ компанией "Лукойл", которая, по имеющейся информации, внесена в расширенный украинский санкционный список", - цитировало компанию Transpetrol агентство Bloomberg. В то же время в Transpetrol уточнили, что нефть от других российских экспортеров продолжает поступать в Словакию через Украину. Reuters со ссылкой на источник в украинской энергетической отрасли писало, что транзит нефти через Украину в европейские страны "идет по плану".

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 17 июля сообщил, что его страна больше не получает нефть от "Лукойла" по нефтепроводу "Дружба" из-за ужесточения украинских санкций. По словам Сийярто, сейчас "Лукойл" и венгерская энергетическая компания MOL "работают над совместным юридическим решением", чтобы восстановить поставки.

В июне Киев расширил санкции в отношении "Лукойла", в частности, добавив запрет на транзит продукции российской компании через Украину. "Лукойл" является крупным поставщиком сырья в Венгрию и Словакию, российская компания поставляет нефть в эти страны по нефтепроводу "Дружба", который проходит через территорию Украины.