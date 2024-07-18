Словакия больше не получает нефть от "Лукойла" через Украину

В Словакию прекратила поступать трубопроводная нефть российской компании "Лукойл" из-за введенного Киевом запрета на транзит продукции "Лукойла" через Украину. Об этом в четверг, 18 июля, сообщил оператор словацкого участка нефтепровода "Дружба" Transpetrol, а также министерство экономики Словакии.

"В настоящее время мы фиксируем отмену поставок российской нефти на словацкий НПЗ компанией "Лукойл", которая, по имеющейся информации, внесена в расширенный украинский санкционный список", - цитирует компанию Transpetrol агентство Bloomberg.

"Согласно данным Transpetrol, поставки российской нефти в Словакию как таковые прекращены не были. Проблема только с поставками конкретного производителя - "Лукойла", - уточнили в Минфине Словакии.

В то же время в Transpetrol заявили, что нефть от других российских экспортеров, не находящихся в расширенном украинском санкционном списке, продолжает поступать в Словакию через Украину. Reuters со ссылкой на источник в украинской энергетической отрасли пишет, что транзит нефти через Украину в европейские страны "идет по плану".

Венгрия тоже прекратила получать нефть "Лукойла"

Накануне министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что нефть из РФ больше не поступает в Венгриюпо нефтепроводу "Дружба" из-за ужесточения украинских санкций в отношении компании "Лукойл". По словам Сийярто, сейчас "Лукойл" и венгерская энергетическая компания MOL "работают над совместным юридическим решением", чтобы восстановить поставки нефти по трубопроводу.

В июне Киев расширил санкции в отношении "Лукойла", в частности, добавив запрет на транзит продукции российской компании через Украину. "Лукойл" - крупный поставщик сырья в Венгрию и Словакию, компания поставляет нефть в эти страны по трубопроводу "Дружба", который проходит через территорию Украины.