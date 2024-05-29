ФРГ и Чехия призывают ЕС полностью отказаться от СПГ из РФ

Берлин и Прага призвали страны ЕС отказаться от закупок в России сжиженного и трубопроводного газа, нефти и тполива для АЭС. В Москве считают, что это приведет к скачку цен на сырье в Европе.

Германия и Чехия призвали Евросоюз приложить усилия для того, чтобы полностью отказаться от поставок энергоресурсов из России, сообщило издание Bloomberg во вторник, 28 мая. Соответствующее письмо министр экономики ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck) и министр торговли Чехии Йозеф Сикела направили правительству Бельгии накануне встречи министров энергетики стран ЕС, запланированной на 30 мая. Бельгия председательствует в ЕС в первой половине нынешнего года.

Министры призвали Еврокомиссию создать рабочую группу, которая подготовила бы предложения о том, как полностью прекратить поставки в Европу из России трубопроводного и сжиженного природного газа (СПГ), нефти и топлива для АЭС.

ЕС уже сократил поставки энергоресурсов из РФ на 80 процентов

С начала российского полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году Евросоюз на 80 процентов сократил закупки энергоресурсов в РФ. Однако ряд стран ЕС по-прежнему зависят от поставок природного газа и ядерного топлива для АЭС из России. В 2023 году, по данным ЕС, закупки европейскими странами сжиженного газа из РФ выросли до 18 млн кубометров, в то время как до начала войны они составляли менее 14 млн кубометров в год. Ранее Евросоюз планировал полностью отказаться от российских энергоресурсов к 2027 году.

На прошлой неделе в ЕС вступили в силу правила, позволяющие странам сообщества в одиночку вводить запрет на поставки СПГ из России, не принимая новых энергетических санкций. Однако ряд стран указали на неэффективность такой меры, поскольку запрет, введенный в одной стране ЕС, привел бы к перенаправлению поставок в соседние страны.

Ранее информагентства сообщали, что Еврокомиссия предлагала ввести санкции в отношении ряда российских СПГ-проектов, а также запретить транзитные поставки российского сжиженного газа через европейские порты. Бельгия, Германия и Франция призвали Еврокомиссию подготовить экспертную оценку того, кому такой запрет навредит больше - России или ЕС.

МИД РФ: Запрет СПГ приведет к витку роста цен на сырье

В России утверждают, что планируемый ЕС запрет на импорт российского СПГ приведет к росту цен на сырье в Европе. "Запрет на импорт и транзит <…> A приведет к очередному витку роста цен на сырье, в том числе и для европейских потребителей, финансовым издержкам европейских компаний, создаст новые риски международной энергетической безопасности, негативно скажется на функционировании транспортно-логистических коридоров", - заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский агентству "РИА "Новости" в среду, 29 мая.