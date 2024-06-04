Премьер: Чехия откажется от российской нефти в 2025 году

Премьер: Чехия откажется от российской нефти в 2025 году4 июня 2024 г.
Чехия перестанет зависеть от российской нефти до конца первой половины 2025 года. Об этом во вторник, 4 июня, заявил премьер-министр страны Петр Фиала в ходе визита в государственную нефтяную компанию Mero.
Отказ от российской нефти станет возможным благодаря расширению Трансальпийского трубопровода (TAL), маршрут которого проходит от Италии и до юга Германии, где TAL соединяется с трубопроводом IKL, ведущим в Чехию.
После завершения модернизации TAL объем нефти, поступающей в Чехию, удвоится и составит восемь миллионов тонн, заявил Фиала. "Работы по расширению трубопровода TAL уже начались. Мы ожидаем, что он начнет работать не позднее первой половины 2025 года", - заявил чешский премьер.
Чехия получает большую часть нефти из РФ
Большую часть нефти Чехия до сих пор получает из РФ по трубопроводу "Дружба", который был построен еще в советские времена, указывает агентство AFP. После полномасштабного вторжения РФ в Украину Европейский союз принял решение о широкомасштабном запрете на импорт российской нефти, но исключил из него трубопровод "Дружба". "Мы отменим это исключение как можно скорее", - заявил Фиала.
В 2023 году портал Prague Monitor сообщал, что импорт российской нефти в Чехию достиг рекордного уровня с 2012 года. Доля нефти из РФ в чешском импорте в первом полугодии 2023 года составила 65%.