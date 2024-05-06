В нефтегазовой отрасли РФ - дефицит рабочих из-за войны

Российская армия и производители оружия конкурируют с нефтегазовым сектором за рабочую силу, пишет Bloomberg. В энергетической отрасли не хватает десятков тысяч сотрудников.

Российская нефтегазовая отрасль, сыгравшая решающую роль в финансировании полномасштабного вторжения РФ в Украину, теперь столкнулась с дефицитом рабочей силы из-за перевода экономики РФ на военные рельсы. Об этом говорится в материале агентства Bloomberg , опубликованном в понедельник, 6 мая.

По оценкам московской компании Kasatkin Consulting, бывшего исследовательского центра Deloitte, российскому нефтегазовому сектору в этом году не хватает 40 000 сотрудников. А аналитики и рекрутеры, занятые в нефтегазовой сфере, отмечают, что энергетическим компаниям теперь приходится конкурировать за рабочую силу с производителями оружия и с российской армией.

Выплаты в армии превышают зарплаты в энергетической отрасли

Как пишет Bloomberg, ссылаясь на данные Федеральной службы государственной статистики, в январе и феврале 2024 года ежемесячная номинальная зарплата в нефтегазовой отрасли составляла в среднем около 125 200 рублей, что до недавних пор делало ее одной из самых высокооплачиваемых в России. Однако эта сумма уже не может конкурировать с тем, что предлагает контрактникам российская армия, отмечает агентство.

Так, одна только единовременная выплата за подписание контракта на участие в войне против Украины, достигающая в некоторых регионах миллиона рублей, может быть эквивалентна почти годовой зарплате среднего рабочего на нефтегазовом месторождении, пишет Bloomberg.

Но даже если рабочий не хочет воевать в Украине, где, по оценкам министерства обороны Великобритании, с момента полномасштабного вторжения погибли или были ранены более 450 000 российских военных, он может заключить выгодный контракт с производителями оружия.

В 2023 году российская государственная корпорация "Ростех" повысила зарплаты сотрудникам в среднем на 17,2 процента, а ее генеральный директор Сергей Чемезов отчитывался президенту РФ Владимиру Путину, что производство на многих объектах продолжается в выходные, в праздники и по ночам, напоминает Bloomberg.

Нехватка рабочей силы из-за демографического кризиса

Помимо этого, отмечают журналисты, дефицит рабочей силы усугубился из-за давнего демографического кризиса, начавшегося еще со спада рождаемости в 1990-х, продолжившегося во время пандемии COVID-19, а позднее - в результате российского вторжения в Украину. Так, в 2022 году доля работников до 30 лет на российском рынке упала до 14,9 процента. По оценке аудиторско-консалтинговой компании FinExpertiza, это самый низкий показатель с начала 1990-х.

Еще одним последствием военной агрессии России против Украины стало ограничение притока рабочей силы из-за границы, а из-за санкций, ослабления рубля, растущего уровня инфляции и усложнения денежных переводов Россия стала менее привлекательной для мигрантов из стран бывшего СССР, пишет Bloomberg.

По данным агентства, в прошлом году официальный чистый приток иностранных мигрантов в страну составил почти 110 тысяч человек, что составляет лишь четверть от уровня 2021 года - последнего перед началом полномасштабной войны. По оценке Bloomberg, такой уровень иммиграции - "лишь капля в море по сравнению со спросом России на рабочую силу".

Нефтегазовые компании предлагают "привести друга" и обещают бонусы за новых сотрудников

Чтобы решить проблему нехватки кадров, некоторые нефтегазовые компании пытаются привлечь новых сотрудников не только зарплатами, но и различными бонусами, включая трехразовое питание, регулярные медосмотры, новогодние подарки для детей и поездки на курорты, говорится в материале. Кроме того, некоторые работодатели предлагают "привести друга" и готовы выплачивать за приведенного нового сотрудника бонус, эквивалентный 50-100 долларам США.

Тем не менее этих льгот недостаточно, чтобы заманить в энергетическую отрасль молодых высококвалифицированных работников, пишет Bloomberg, поэтому компании часто вынуждены обращаться к пожилым сотрудникам и призывают их работать "так долго, насколько это возможно".

Нехватка рабочей силы, а также ограниченный доступ к западным высокотехнологичным нефтяным услугам вызывают вопросы, сможет ли нефтегазовая отрасль поддерживать текущие показатели нефте- и газодобычи в долгосрочной перспективе, пишет Bloomberg, а в московской консалтинговой компании "Яков и партнеры" указывают на возникающие в этой связи риски "для поддержания и увеличения рентабельности добычи и переработки нефти и газа".

В российском министерстве энергетики запрос Bloomberg о нехватке рабочей силы в нефтегазовой отрасли оставили без комментария.