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Bloomberg: Российские танкеры с нефтью простаивают месяцами

Алексей Волошинов
20 мая 2024 г.

Простой российских судов спровоцирован санкциями США, а цепочка нефтяных поставок РФ может быть нарушена, пишет Bloomberg.

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Российский нефтяной танкер в Пакистане (июнь 2023 года)
Российский нефтяной танкер в Пакистане (июнь 2023 года)Фото: Karachi Port Trust/AP/picture alliance

Почти каждый российский нефтяной танкер, попавший под санкции США, простаивает уже в течение нескольких месяцев. Об этом сообщило американское издание Bloomberg в понедельник, 20 мая.

Как следует из текста, 40 российских судов попали под американские санкции осенью 2023 года. Как правило, поводом для их наложения становилось нарушение ценового лимита на нефть из РФ. Bloomberg пишет, что всего один из подсанкционных танкеров, "СКФ Приморье", забрал груз в порту и направляется в Азию.

КАк пишет издание, подобный эффект может указывать на то, что США "могут нарушить цепочку нефтяных поставок Москвы, если захотят". При этом отмечается, что в настоящий момент под ограничениями находится лишь малая часть "теневого флота", который был создан с помощью прокси-компаний РФ ради обхода введенных в ее отношении международных ограничений.

Ценовой потолок на нефть из РФ и его нарушения

В 2022 году страны "Группы семи" (G7), Евросоюз и Австралия ввели ценовой потолок на российскую нефть в 60 долларов США за баррель. Ограничения, установленные из-за войны РФ против Украины, запрещают компаниям транспортировать и страховать российскую нефть, продаваемую дороже этой цены.

Однако уже в конце 2022 года газета Financial Times сообщила, что Россия сформировала "теневой флот" из старых танкеров для перевозки нефти в Индию, Китай и Турцию в обход западных санкций. Тогда он насчитывал более ста судов. Летом 2023 года Bloomberg писал, что западные компании продолжают вести закупки российской нефти марки Urals с нарушением ценового потолка. Позднее Вашингтон пообещал жестче следить за соблюдением потолка цен на российскую нефть.

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