Венгрия угрожает Украине из-за запрета транзита нефти из РФ

Будапешт пригрозил заблокировать выделение средств из Европейского фонда мира. Речь идет о сумме в 6,5 млрд евро, которые должны быть потрачены на поставки оружия и боеприпасов в Украину.

После того как Украина запретила транзит через свою территорию российской нефти компании "Лукойл", Венгрия объявила о контрмерах. "Мы заблокируем выделение средств из Европейского фонда мира до тех пор, пока Украина не решит проблему "Лукойла", - заявил во вторник, 23 июля, министр иностранных дел Петер Сийярто венгерскому телеканалу ATV. По данным Венгрии, речь идет о сумме в 6,5 млрд евро, которые должны быть потрачены на поставки оружия и боеприпасов в Украину.

Сийярто выразил уверенность, что ЕС убедит Украину разблокировать нефтепровод "Дружба", по которому российская нефть поступала в Восточную Европу.

Конфликт будет рассмотрен в Еврокомиссии

Санкции, введенные Украиной против российской нефтяной компании "Лукойл", вызывают беспокойство в ЕС. Еврокомиссия, сообщает агентство dpa, объявила, что информация, полученная в письменном заявленим от Венгрии и Словакии, изучается. По просьбе двух восточноевропейских стран, в среду, 24 июля, состоится заседание Комитета по торговой политике ЕС.

В ЕС уже некоторое время действует запрет на импорт нефти из России, введенный из-за вооруженной агрессии РФ против Украины. Однако для стран, которые в силу своего географического положения особенно зависимы от поставок российской нефти, предусмотрены исключения.

В июне Украина внесла компанию "Лукойл" в санкционный список, после чего перекрыла трубопровод "Дружба". В результате Венгрия и Словакия оказались в значительной степени отрезаны от своего важнейшего поставщика нефти. Через этот трубопровод "Лукойл" осуществляет около половины всех поставок нефти в восточно-европейские страны. По информации венгреского правительства, прекращение поставок российской нефти может привести к росту цен на топливо для потребителей.

Россия обещает продолжить поставки

Заместитель главы правительства России, бывший министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Венгрия и Словакия продолжат получать нефть, отказавшись комментировать, как это будет происходить. Ранее, ссылаясь на неуточненную информацию от "Лукойла", говорилось о том, что будут задействованы другие маршруты. Часть трубопровода "Дружба" проходит по территории Беларуси.