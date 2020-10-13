Комментарий: В истории с грязной нефтью "Дружбы" все шито-крыто

Помните скандал с грязной нефтью в "Дружбе"? Крупнейшая техногенная авария в истории российской нефтяной промышленности случилась полтора года назад, в апреле 2019-го, но российская государственная компания "Транснефть" по сей день за нее расплачивается. Об этом свидетельствует опубликованный на ее сайте 13 октября пресс-релиз.

"Транснефть" платит компенсации, но молчит об их размерах

Он очень короткий, прямо-таки вызывающе короткий: всего одно предложение. Правда, очень громоздкое и сложно сформулированное, так что сразу даже не поймешь, о чем там, собственно, речь. Но это, видимо, так и задумано. А речь там о том, что компания "завершила урегулирование в отношении объемов нефти", которые попали на немецкий нефтеперерабатывающий завод Leuna, принадлежащий французской группе Total.

Андрей Гурков

Это та самая загрязненная хлорорганикой нефть, миллионы тонн которой были прокачены прошлой весной по системе нефтепровода "Дружба" на главный рынок сбыта российских углеводородов - в Евросоюз, в том числе в Германию. Транспортный монополист "Транснефть" не заметил, что по его трубам идет испорченный товар, пока не поступил сигнал тревоги с белорусского участка, и с тех пор занимается "урегулированием" - платит компенсации пострадавшим. А это как российские и казахстанские поставщики нефти, так и их клиенты - НПЗ в Беларуси и странах ЕС.

Например, в пресс-релизе "Транснефти" от 30 марта со схожими формулировками сообщалось об "урегулировании последствий инцидента", затронувших компанию "Сургутнефтегаз" и ее поставки на завод Leuna. Нынешнее сообщение касается уже поставок в Германию "Роснефти". Так и хочется спросить: сколько же всего компаний и НПЗ пострадали от "инцидента" и, главное, сколько денег всем им в итоге придется заплатить из фактически государственного кармана?

Что с судом над виновниками загрязнения нефтепровода "Дружба"?

Но ответа на это российские налогоплательщики не получают и не получат. Чем дальше уходит в прошлое самое скандальное ЧП в нефтяной отрасли России, тем все более скупыми на информацию становятся пресс-релизы "Транснефти" на эту тему. В нынешнем, уложившемся в одно предложение, нет уже даже ставшей стандартной формулировки, что выплачиваемая сумма "не превышает предельный размер компенсации в 15 долларов за 1 баррель некондиционной нефти".

Эту историю продолжают спускать на тормозах не только в "Транснефти", но и в российских следственных органах. Прошлой весной они очень быстро обнаружили каких-то стрелочников в Самарской области, которые якобы залили в некое нефтехранилище столько хлорорганики, что на несколько месяцев парализовали весь трубопроводный экспорт России в западном направлении. Однако что-то не припомню, чтобы эти предполагаемые злоумышленники предстали с тех пор перед судом - и тот доказал их вину.

Николай Токарев будет руководить "Транснефтью" еще пять лет

Нет, в Москве явно хотят замять вопрос о первопричине и о ключевых виновниках всего этого "инцидента". Ведь публичное судебное разбирательство может пролить свет на серьезные структурные проблемы российской нефтяной отрасли и в конечном счете вывести на кого-то из крупных производителей, который с помощью хлорорганики попытался побольше выдавить из истощившихся месторождений.

К тому же в ходе такого разбирательство могут всплыть вопиющие проколы в работе "Транснефти", которая допустила попадание огромных объемов грязной нефти в доверенные ей государством магистральные трубопроводы. А не хочется обижать дружный коллектив этой компании и ее бессменного с 2007 года руководителя, 69-летнего Николая Токарева. Тем более, что контракт с давним товарищем Владимира Путина по резидентуре КГБ в Дрездене правительство России не далее, как в апреле, продлило еще на 5 лет. Так что лучше все будет шито-крыто.

Автор: Андрей Гурков, экономический обозреватель Deutsche Welle

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