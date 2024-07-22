Украина договорилась с кредиторами о реструктуризации долга

Реструктуризация части внешнего долга позволит Украине уже в ближайшие три года сэкономить 11,4 млрд долларов, а до 2033 года - 22,75 млрд долларов.

Киев достиг "принципиальных договоренностей" с Комитетом владельцев еврооблигаций Украины в отношении реструктуризации части своего внешнего долга. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в понедельник, 22 июля. "Это важный этап процесса реструктуризации долга, который позволит сэкономить 11,4 млрд долларов США на его обслуживании в течение следующих трех лет и 22,75 млрд - до 2033 года", - написал он в Telegram-канале. По словам Шмыгаля, освобожденные ресурсы будут направлены на "насущные нужды страны", в частности оборону, социальную защиту и восстановление.

Условия реструктуризации долга на 20 млрд долларов

Министерство финансов уточнило, что реструктуризация касается государственных облигаций на сумму 23,4 миллиарда долларов. Договоренности предусматривают, что действующие еврооблигации будут обменены на пакет новых еврооблигаций с номинальным снижением стоимости долга на 37% на начальном этапе и снижением чистой приведенной стоимости долга примерно на 60%.

После завершения реструктуризации срок погашения еврооблигаций будет продлен: первая выплата на сумму 1,172 млрд долларов состоится в 2029 году. Без реструктуризации, как отмечает Минфин, основная сумма долга в размере 9,381 млрд долларов подлежала бы выплате в период с 2024 года по 2029 год.

"Завершение этого соглашения о реструктуризации создаст условия для скорейшего возвращения Украины на международный рынок капитала, когда ситуация с безопасностью стабилизируется, чтобы финансировать быстрое восстановление и реконструкцию страны", - заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Соглашение позволит избежать дефолта

Как пишет Bloomberg, в Комитет владельцев еврооблигаций Украины входят инвесторы, которые вместе держат около 25% ценных бумаг. Они отказались от претензий на сумму 8,67 млрд долларов. Одобрить сделку должны будут по крайней мере две трети всех держателей евробондов.

Украина заморозила выплаты по внешнему долгу после полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года. Срок моратория истекает 1 августа, когда Киев должен провести выплаты по части облигаций. До сих пор существовала угроза того, что Украина не договорится с кредиторами и объявит дефолт. Переговоры о реструктуризации в начале июня не привели к успеху.