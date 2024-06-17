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Киев не договорился с кредиторами о реструктуризации долга

Ольга Лебедева
17 июня 2024 г.

В первой половине июня правительство Украины проводило переговоры с Комитетом держателей еврооблигаций о реструктуризации задолженности с 1 августа, соглашения достичь не удалось, сообщил Киев.

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Украинские гривны
Украина не договорилась о реструктуризации долгаФото: Thomas Trutschel/photothek/picture alliance

Правительство Украины пытается договориться с международными кредиторами о реструктуризации задолженности. С 3 по 14 июня Киев проводил закрытые встречи с представителями Комитета владельцев еврооблигаций, который владеет примерно 20 процентами еврооблигаций Украины, однако соглашения достичь пока не удалось, сообщило правительство Украины в заявлении, опубликованном в понедельник, 17 июня, на сайте Лондонской фондовой биржи.

Украина должна договориться с кредиторами до 1 августа

Комментируя данное заявление, министр финансов Украины Сергей Марченко отметил, что на переговорах обсуждались условия реструктуризации 13 серий еврооблигаций Украины, которая должна состояться 1 августа - в день, когда истекает решение о двухлетней заморозке платежей на фоне развязанной Россией полномасштабной войны. В ближайшие недели Киев проведет консультации с держателями еврооблигаций вне Комитета собственников, указал далее украинский министр.

Одновременно он отметил, что сильная экономика необходима Украине, чтобы поддержать свою армию и выиграть войну. "Украина продемонстрировала чрезвычайную стойкость, столкнувшись с полномасштабным вторжением России, а наша экономика превзошла все ожидания. Но это хрупкое равновесие, которое зависит от продолжения последовательной и значительной поддержки партнеров. Своевременная реструктуризация долга является важной частью этой поддержки", - подчеркнул он.

Марченко напомнил, что с начала полномасштабной войны Киев на постоянной основе проводил консультации с инвесторами, а в переговорах с Комитетом владельцев еврооблигаций учел отзывы инвесторов и рынка, подготовив приемлемое для всех предложение, поддерживаемое Международным валютным фондом (МВФ) и официальными кредиторами. Он указал, что Украина продолжит переговоры с частными кредиторами и для урегулирования всех разногласий, а также выразил уверенность в возможности достичь договоренности до окончания действующей отсрочки. Как отмечает Reuters, речь идет о реструктуризации долга на сумму около 20 млрд долларов.

 

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