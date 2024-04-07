WP: Трамп хочет вынудить Украину отдать РФ Крым и Донбасс

Бывший президент США Дональд Трамп в частных беседах заявлял, что может положить конец войне в Украине, вынудив украинские власти пойти на территориальные уступки России. Об этом в воскресенье, 7 апреля, пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники, знакомые с планами Трампа.

По словам собеседников издания, которые обсуждали этот вопрос с экс-главой Белого дома или его советниками, предложение заключается в оказании давления на Киев, с тем чтобы тот уступил России аннексированный ею Крым и Донбасс. Этот подход кардинально расходится с политикой нынешнего президента США Джо Байдена, делающего упор на военную поддержку Украины и сопротивление российской агрессии, отмечает WP.

В частном порядке Трамп говорил, что, по его мнению, и Россия, и Украина "хотят сохранить лицо, хотят выхода" из сложившейся ситуации и что жители некоторых частей Украины не против оказаться в составе России, рассказал газете источник, беседовавший непосредственно с экс-президентом.

Сторонники Трампа пытаются переубедить его

Некоторые сторонники Трампа пытались убедить его отказаться от такого подхода, поскольку признание контроля России над частью Украины расширит сферу влияния режима российского президента Владимира Путина, пишет The Washington Post.

По словам сенатора от Республиканской партии Линдси Грэма, он "тратит 100% своего времени на разговоры с Трампом об Украине". Грэм считает, что Путин "должен заплатить определенную цену, он не может победить". По его мнению, конец войне может положить только вступление Украины в НАТО и Евросоюз, но Трамп "мало говорит об этом".

Предвыборный штаб бывшего американского лидера отказался напрямую отвечать на вопросы газеты по поводу этой статьи. "Любые спекуляции о президентском плане Трампа исходят от неназванных и неосведомленных источников, которые понятия не имеют, что происходит и что будет происходить", - сказала пресс-секретарь предвыборного штаба Кэролайн Ливитт. - Президент Трамп - единственный, кто говорит о прекращении убийств".

Трамп обещал добиться мира в Украине за 24 часа

Трамп, наиболее вероятный кандидат от Республиканской партии на президентских выборах 2024 года, ранее неоднократно хвастался, что в случае избрания он сможет заключить мирное соглашение между Россией и Украиной "в течение 24 часов", даже до вступления в должность. Однако он отказывался публично сообщить, каким образом он собирается сделать это.

Власти Украины исключают территориальные уступки России и предлагали экс-главе Белого дома посетить страну, в том числе отправиться на передовую. Президент Владимир Зеленский говорил, что ему хватит 24 минут, чтобы переубедить Трампа в невозможности решить проблему за 24 часа. Он посоветовал бывшему американскому президенту "сначала думать, а уже потом говорить".

Киев в качестве условий для начала переговоров требует восстановления границ по состоянию на 1991 год.

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