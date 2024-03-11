Орбан рассказал о плане Трампа лишить Киев военной помощи

По словам премьера Венгрии, Трамп, в случае победы на выборах президента США не даст Украине ни цента. Тогда Европа без помощи США не сможет "финансировать войну", и конфликт в Украине закончится, пояснил Виктор Орбан.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал о планах претендента на пост президента США от Республиканской партии Дональда Трампа остановить войну России против Украины. "Трамп в случае победы на выборах президента США не даст ни цента военной помощи Украине. Прекращение военной помощи поможет остановить войну. Если Америка не даст деньги, то европейцы одни не смогут финансировать эту войну, и тогда война будет закончена", - сообщил Орбан, рассказывая о своей встрече с Трампом во Флориде в интервью телеканалу M1 , обнародованном вечером в воскресенье, 10 марта.

Виктор Орбан назвал администрацию действующего президента США демократа Джо Байдена "провоенной", заявив, что "Дональд Трамп выступает за мир". По словам Орбана, Трамп за время своего президентства "положил конец войнам" и "стал первым президентом США за долгое время, который не начал войну". Орбан подчеркнул, что хотя Трамп еще и не выиграл выборы, его соратники по Республиканской партии в Конгрессе уже мешают демократам "финансировать войну" в Украине.

Виктор Орбан вечером 8 марта встречался с Трампом в его поместье в Мар-а-Лаго во Флориде. Дональд Трамп назвал венгерского премьера выдающимся лидером. "Нет никого лучше, умнее или лучшего лидера, чем Виктор Орбан. Он фантастичен. Он замечательный лидер, фантастический лидер. В Европе и во всем мире, они уважают его", - сказал Трамп.

Планы Дональда Трампа

Дональд Трамп обещал добиться мира в Украине за 24 часа . Как выяснил Bloomberg, Трамп в случае прихода к власти намерен организовать мирный саммит с участием президентов Украины и России. Киев он планирует принудить к переговорам под угрозой сокращения военной помощи, а Москву, наоборот, - под угрозой увеличения военной поддержки.

Трамп допускал, что Украине ради мира придется согласиться с утратой части территорий. "Я думаю, что они имеют право оставить себе бóльшую часть того, что заслужили, и я думаю, что Россия на это согласилась бы", - рассказывал Трамп.

Украина исключает территориальные уступки

Власти Украины исключают территориальные уступки России и предлагали Трампу посетить страну, в том числе отправиться на передовую. Президент Владимир Зеленский говорил, что ему хватит 24 минут, чтобы переубедить Трампа в невозможности решить проблему за 24 часа. Он посоветовал бывшему американскому президенту "сначала думать, а уже потом говорить".

Киев в качестве условий для начала переговоров требует восстановления границ по состоянию на 1991 год.

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