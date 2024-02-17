Зеленский пригласил Дональда Трампа съездить на линию фронта

На Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины вновь пригласил в Киев Дональда Трампа. Он сказал, что готов свозить Трампа и на линию фронта, чтобы тот увидел реальное положение дел.

Президент Украины Владимир Зеленский вновь пригласил в Киев претендента на пост президента США от Республиканской партии Дональда Трампа, чтобы дать тому возможность ознакомиться с реальным положением дел в Украине, обороняющейся от российской агрессии. "Если Трамп захочет приехать, я даже готов съездить с ним на линию фронта", - сказал Зеленский на полях Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 17 февраля.

"Люди, принимающие решения, должны знать, какова война в реальности, а не в Instagram", - пояснил украинский президент. Одновременно он поблагодарил США за уже оказанную военную помощь и сообщил, что на полях Мюнхенской конференции собирается еще встретиться с американским конгрессменами.

Республиканцы блокируют новый пакет помощи Украине

Дональд Трамп уже неоднократно заявлял, что в случае победы на президентских выборах в США он за 24 часа остановит войну в Украине. Трамп не уточнял, каким образом он собирается сделать это, но источники в его окружении сообщили, что в случае победы Трамп намерен оказать давление и на Украину, и на Россию, чтобы заставить их сесть за стол переговоров - Украине он пригрозит прекращением военной помощи, а России, наоборот, ее увеличением.

Республиканцы в Конгрессе США уже длительное время блокируют выделение нового пакета военной помощи Украине на сумму в 60 млрд долларов. После многонедельных переговоров Сенат, где большинство имеют демократы, все же одобрил этот пакет, но Палата представителей, где перевес имеют республиканцы, может заблокировать его.

США являются крупнейшим поставщиков военной помощи Украине. Германия находится на втором месте.

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