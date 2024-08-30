Минобороны: Мобилизация увеличила призыв в ВСУ в 2,5 раза

Министерство обороны Украины зафиксировало значительное увеличение резервов вооруженных сил Украины (ВСУ) благодаря новому закону о мобилизации: показатели призыва военнообязанных выросли в 2,5 раза по сравнению с первым кварталом, сообщило в пятницу, 30 августа, украинское издание "Телеграф" со ссылкой на пресс-службу украинского Минобороны .

"Вступление в силу Закона Украины от 11 апреля 2024 года № 3633-IX позволило нам увеличить показатели призыва военнообязанных на военную службу во время мобилизации в 2,5 раза по сравнению с первым кварталом текущего года, что в целом позволяет на данном этапе проводить своевременное доукомплектование воинских частей, восстанавливать их боеспособности и создавать необходимые резервы", - сообщили "Телеграфу" в министерстве.

Локальная ротация

На сегодняшний день усиления мобилизации не планируется. В сообщении пресс-службы говорится, что при наличии достаточного числа подготовленных бойцов и успешном проведении призыва, военное руководство все же подготовит законодательные изменения, касающиеся ротации и демобилизации, то есть возможностей увольнения отдельных категорий военнослужащих во время военного положения.

Сейчас проводятся лишь локальные мероприятия по ротации и поддержанию боеспособности вооруженных сил. Речь идет о предоставлении отпусков, доукомплектовании личным составом и техникой, а также проведении боевого согласования (в том числе на территории государств-партнеров), продолжительностью от двух недель до трех месяцев, уточнили в пресс-службе.