  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
ПолитикаУкраина

Минобороны: Мобилизация увеличила призыв в ВСУ в 2,5 раза

Сергей Ромашенко
30 августа 2024 г.

Значительно увеличить резервы ВСУ удалось благодаря новому закону, отметили в министерстве обороны Украины. Показатели призыва военнообязанных выросли в 2,5 раза.

https://p.dw.com/p/4k5Rt
Украинский солдат в Донбассе
Украинский солдат в ДонбассеФото: Oleg Petrasiuk/Ukrainian 24th Mechanised Brigade via AP/picture-alliance

Министерство обороны Украины зафиксировало значительное увеличение резервов вооруженных сил Украины (ВСУ) благодаря новому закону о мобилизации: показатели призыва военнообязанных выросли в 2,5 раза по сравнению с первым кварталом, сообщило в пятницу, 30 августа, украинское издание "Телеграф" со ссылкой на пресс-службу украинского Минобороны.

"Вступление в силу Закона Украины от 11 апреля 2024 года № 3633-IX позволило нам увеличить показатели призыва военнообязанных на военную службу во время мобилизации в 2,5 раза по сравнению с первым кварталом текущего года, что в целом позволяет на данном этапе проводить своевременное доукомплектование воинских частей, восстанавливать их боеспособности и создавать необходимые резервы", - сообщили "Телеграфу" в министерстве.

Локальная ротация

На сегодняшний день усиления мобилизации не планируется. В сообщении пресс-службы говорится, что при наличии достаточного числа подготовленных бойцов и успешном проведении призыва, военное руководство все же подготовит законодательные изменения, касающиеся ротации и демобилизации, то есть возможностей увольнения отдельных категорий военнослужащих во время военного положения.

Сейчас проводятся лишь локальные мероприятия по ротации и поддержанию боеспособности вооруженных сил. Речь идет о предоставлении отпусков, доукомплектовании личным составом и техникой, а также проведении боевого согласования (в том числе на территории государств-партнеров), продолжительностью от двух недель до трех месяцев, уточнили в пресс-службе.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Транспортировка российской военной техники в Курске

Бои ВСУ в Курской области

Бои ВСУ в Курской области

На фоне войны РФ против Украины ВСУ начали боевые действия в Курской области. Спустя неделю после начала наступления, украинские военные продвинулись вглубь территории РФ. Что там происходит - в фотогалерее DW.
Политика13 августа 2024 г.9 фото
external

Продвижение РФ: шансов отстоять Покровск у ВСУ все меньше? Угрозы терактов в Европе

Продвижение РФ: шансов отстоять Покровск у ВСУ все меньше? Угрозы терактов в Европе

Ситуация близ Покровска, а также в других районах боевых действий в Донецкой области "чрезвычайно сложная", заявил президент Украины Владимир Зеленский. Военные эксперты отмечают, что наступление ВСУ в Курской области замедлилось. На неформальной встрече глав МИД стран ЕС в Брюсселе сегодня обсудят вопрос о легитимности нанесения ударов глубоко на территории России западным оружием.
29 августа 2024 г.30:02 мин.
Украинский военнослужащий в Донецкой области (символическое фото)

Дезертирство в ВСУ: наказывать или прощать

Дезертирство в ВСУ: наказывать или прощать

Проблема бегства военных из украинской армии приобрела угрожающий масштаб. Не в состоянии наказать дезертиров, власть готова простить их, лишь бы те вернулись в строй.
Конфликты2 августа 2024 г.
Показать еще