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Приехал в Украину и не могу выехать. Мужчины о ПМЖ и запрете

Дарья Нинько
6 июня 2024 г.

С 1 июня мужчин, подпадающих под закон о мобилизации в Украине, но постоянно проживающих за границей, не выпускают из Украины. DW пообщалась с некоторыми из них и обратилась в ГПСУ за разъяснением.

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Человек с украинским паспортом
Человек с украинским паспортом Фото: Jens Büttner/dpa/picture alliance

С 1 июня 2024 года украинские мужчины, подпадающие под закон о мобилизации в своей стране, но проживающие за границей (при этом речь идет как о тех, у кого постоянный, так и о тех, у кого временный вид на жительство. - Ред.)   больше не могут выехать из Украины. До этого момента они на основании двух отметок в документах - штампов, удостоверяющих выезд на постоянное место жительства (ПМЖ) и постановки на постоянный консульский учет, - могли без проблем пересекать границу с Украиной.

Теперь же это не является основанием для выезда мужчин 18-60 лет, пояснил в разговоре с DW спикер Государственной пограничной службы (ГПСУ) Андрей Демченко. "Они - граждане Украины. На всех граждан Украины распространяется одно правило - законодательство. Сейчас, даже если у них есть соответствующие отметки о выезде на постоянное проживание или взятии на постоянный консульский учет, - такая норма не действует", - сказал  Демченко. Как подчеркнули в Государственной пограничной службе Украины, это - изменения законодательства, которые начали воплощать в жизнь именно сейчас.

"Никто не может сказать, что делать тем, у кого ПМЖ в другой стране"

Для большинства украинских мужчин, которых касается это нововведение, оно стало неприятной неожиданностью. Кто-то оказался в совершенно подвешенном состоянии, потому что на момент, когда ГПСУ начала следовать новым правилам, находился в Украине. В частности, так случилось с Дмитрием (имя изменено). У мужчины есть постоянный вид на жительство в Германии, где он был поставлен на консульский учет еще в 2003 году. Дмитрий постоянно проживает с семьей в этой стране. В Украину он наведывался время от времени, в том числе и во время полномасштабного вторжения. И в момент, когда новые правила пересечения границы вступили в силу, он находился в Киеве. Выехать после 1 июня из Украины он не пытался, однако, по его словам, его друзья попытались это сделать и получили отказ.

Украинские мужчины у одного из территориальных центров комплектования
Украинские мужчины у одного из территориальных центров комплектования Фото: Vlad Konstantynov/DW

"Никто не может предоставить официальное разъяснение относительно того, что должны делать мужчины с ПМЖ. Мы обращались в генеральное консульство Украины в Мюнхене, нам написали в ответе по электронной почте следующее: по закону, до 30 июня те, кто имеет ПМЖ и состоит на консульском учете в тех или иных странах,должны вернуться в Украину, обратиться в любое подразделение ТЦК (территориального центра комплектования, аналога военкомата. - Ред.) или СБУ и обновить там свои данные", - рассказывает мужчина. Дмитрий убежден, что лишь незначительное число мужчин, давно уехавших из Украины, вернутся, чтобы обновлять данные в ТЦК.

В Украине мужчина обращался за разъяснениями в Государственную миграционную службу, где ему еще раз подтвердили, что наличие ВНЖ другой страны не является основанием для выезда из Украины и, по его словам, посоветовали обратиться в территориальный центр комплектования. В ТЦК лично мужчина не обращался.

Необходимо обратиться в ТЦК 

Но туда обращался другой собеседник DW - Сергей (имя изменено). Мужчина с 2006 года официально постоянно проживает в Словении. В Украину он приехал в командировку 26 мая. По его словам, в ТЦК ему сообщили, что без регистрации в Украине его не могут поставить на воинский учет. "Замкнутый круг, - говорит мужчина. - В Украину меня направила в командировку фирма, где я работаю. Здесь жилья нет, работы тоже. Если не выпустят обратно в страну моего ПМЖ, то и там не будет, скорее всего, ведь куплено оно в ипотеку. По работе - и так понятно, что буду уволен".

Украинские мужчины в Германии, нуждающиеся в консульских услугах, апрель 2024 года
Украинские мужчины в Германии, нуждающиеся в консульских услугах, апрель 2024 года Фото: Maksim Drabok/DW

В сложной ситуации оказался и Виктор Грабовский. Мужчина рассказал DW, что еще с 18 лет он постоянно проживает в Польше, получил польское гражданство. "Всю свою сознательную жизнь живу и работаю в Польше, - рассказывает мужчина. - В Польше получил гражданство, открыл собственное дело, есть кредит на квартиру, лизинг на строительную технику и авто.  Здесь родились мои дети, которые уже имеют гражданство Польши".

1 июня Виктор находился в Украине и сейчас уже не может вернуться в Польшу. По его словам, из-за того, что жилье было куплено в кредит, он рискует его потерять. В Украине же у него нет ни сбережений, ни жилья, и сейчас он опасается, что без жилья в Польше окажется и его семья.

"Значит, волонтерством заниматься не будем" 

Еще до 1 июня украинские мужчины, имеющие ВНЖ других стран, могли без проблем пересекать границу с Украиной, что многие из них и делали, в том числе и после начала полномасштабного вторжения РФ, объявления военного положения и всеобщей мобилизации. Кто-то приезжал по личным делам, кто-то - по работе, кто-то завозил в страну гуманитарную помощь или пригонял автомобили для Вооруженных сил Украины.

Владимир (имя изменено) занимался последним - был волонтером Словацкого Красного Креста, под его эгидой привозил в Украину лекарства и гуманитарку, границу пересекал десятки раз. При этом еще в 2012 году мужчина выехал на ПМЖ в США. Впоследствии он переехал в Словакию. Однако связей с Украиной не терял и время от времени приезжал в страну, а с 2014 года мужчина начал помогать Украине.

Украинские солдаты отправляются на фронт
Украинские солдаты отправляются на фронт Фото: Yuriy Dyachyshyn/AFP via Getty Images

После появления приложения для военнообязанных "Резерв+", Владимир обновил в нем свои данные и оно показало, что он снова состоит на воинском учете в Украине. А о том, что теперь он не сможет уехать из Украины, если окажется там, мужчина узнал 31 мая от знакомых волонтеров из Словакии - по его словам, их выпустили из Украины едва ли не в последний момент. "Я сейчас в Словакии, думаю возвращаться ли мне в Америку, или поработать отсюда еще некоторое время. Я вижу, что просто волонтерство на этом "накрылось" и все. Значит, не будем заниматься волонтерством", - рассказывает Владимир.

О новых правилах узнали в последний момент 

В последний момент о новых ограничениях относительно пересечения границы узнал и Евгений (имя изменено). Он эмигрировал с родителями в США в 1999 году - ему тогда было 14 лет. Сейчас мужчина имеет американский паспорт, но все еще остается гражданином Украины. В разговоре с DW он рассказывает, что выехал из Украины 15 мая, незадолго до вступления новых норм в силу. 31 мая он намеревался вернуться в Украину, но тогда, когда мужчина находился вблизи границы, в общий чат людей с таким же статусом пришло сообщение о том, что с полуночи 1 июня пограничники не будут выпускать мужчин, имеющих ВНЖ за границей.

"Я развернулся и поехал в Варшаву ждать каких-то разъяснений. Я сейчас здесь с 10-летней дочерью, которая должна доучиться в своей школе до конца июня в Киеве. Если не будет никаких решений - то мы будем возвращаться, пожалуй, в США", - говорит Евгений в разговоре с DW.

Что говорят в пограничной службе

Мужчины, с которыми разговаривала DW, готовят обращение к украинским чиновникам и депутатам с просьбой законодательно закрепить их право пересекать государственную границу Украины и мобилизоваться по желанию.

Между тем спикер ГПСУ Андрей Демченко в разговоре с DW несколько раз отметил, что речь идет о действующих нормах законодательства. "Изменений в правилах пересечения границы, которые утверждает постановление правительства №57, еще правительством внесено не было. Но следует ожидать, что могут быть изменения. Какие изменения будут внесены - мне сложно сказать, но это может быть в ближайшее время. Поэтому, если изменятся нормы, условия, категории - мы будем этого соблюдать", - сказал он.

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