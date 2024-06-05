Украина не выпускает военнообязанных с ВНЖ в других странах

Госпогранслужба Украины больше не выпускает из страны военнообязанных, имеющих вид на жительство в других странах. Посольство США в Киеве заявило, что ограничение касается и лиц с двойным гражданством.

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) прекратила разрешать выезд за границу военнообязанных украинцев, имеющих ВНЖ в других странах. Об этом сообщил во вторник, 4 июня, официальный представитель ГПСУ Андрей Демченко в эфире общенационального телемарафона. "Ранее мы действительно выпускали с территории Украины лиц, которые имели ВНЖ за границами Украины. Сейчас эту категорию граждан мы теперь не пропускаем", - цитирует слова Демченко газета "Страна.ua".

Посольство США: Лица с двойным гражданством не смогут выехать из Украины

В тот же день посольство США в Киеве опубликовало на своем сайте сообщение для лиц, имеющих гражданство США и Украины. В нем говорится, что с 1 июня Украина больше не рассматривает "проживание за границей" в качестве основания для выезда украинских граждан от 18 до 60 лет из этой страны. В результате этого изменения лица с двойным гражданством, включая тех, кто живет в США, больше не смогут покинуть Украину, предупредило посольство.

Оно напомнило, что украинское законодательство не признает двойного гражданства, поэтому лица, имеющие его, рассматриваются "исключительно как граждане Украины", на которых распространяется воинская обязанность в рамках нового закона о мобилизации.

Новый закон о мобилизации вступил в силу с 18 мая

Новый закон о мобилизации, подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским, вступил в силу 18 мая. Согласно закону, все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны уточнить свои данные в территориальных центрах комлектования (ТЦК), а также иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию работников ТЦК или полиции. Закон усилил ответственность для уклонистов.