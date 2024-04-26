Польша пообещала не депортировать украинцев без паспорта

По словам главы польского МВД Кервинского, граждане Украины с просроченными паспортами будут подлежать временной защите, как и все украинские беженцы.

Польша не будет депортировать граждан Украины с просроченными паспортами, заявил глава польского МВД Марцин Кервинский в эфире телеканала TVN24 в пятницу, 26 апреля. По его словам, люди с документами с истекшим сроком действия будут подлежать временной защите, как и все остальные украинские беженцы.

"Мы найдем способ, чтобы решить эту проблему. Нам надо действовать мудро и рационально. Все вещи, которые касаются украинцев в Польше, прописаны в законах. Мы продолжим защиту для украинских беженцев, которая пока действует только до 30 июня", - сказал Кервинский. Он добавил, что Польша будет охранять права украинцев и никому не передаст их персональные данные, в том числе Украине.

Ограничение консульских услуг для украинцев призывного возраста

С 23 апреля МИД Украины перестал оформлять документы в зарубежных консульствах своим гражданам мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет. Также было объявлено, что украинцам призывного возраста не будут выдавать загранпаспорта. Это связано с новым законом о мобилизации и желанием Киева увеличить численность армии.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявлял, что правительство в Варшаве готово помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста, уехавших из страны после начала полномасштабного российского вторжения. В чем именно будет заключаться эта помощь, он не уточнил, сказав лишь, что "любая поддержка возможна".

Украинские мужчины в ЕС

После сообщения МИД Украины о прекращении оказания консульских услуг мужчинам призывного возраста 24 апреля сотни украинцев, разгневанные решением Киева, столпились в Варшаве у закрытого паспортного стола.

Власти Германии заявили, что украинцы смогут оставаться в стране и после истечения срока действия документов. Предоставление или продление украинским беженцам временного вида на жительство в Германии не предусматривает непременное наличие у них действующего паспорта, указал в ответе на запрос DW представитель берлинского сената, то есть правительства Берлина, имеющего статус одной из 16 федеральных земель ФРГ. По его словам, главное, чтобы у немецких властей была возможность установить личность человека хоть каким бы то ни было образом.

По оценке Брюсселя, на начало 2024 года в странах ЕС находилось около 4,3 млн граждан Украины, из них около 860 тысяч - мужчины.