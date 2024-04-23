Россияне, белорусы и украинцы в Литве. Как к ним относятся?

По данным департамента миграции, в настоящий момент в Литве живет более 227 тыс. иностранцев. Среди обладателей ВНЖ на первом месте - украинцы (86 352), далее белорусы (62 165) и россияне (15 888). В последнее время социологи фиксируют рост нетерпимости к приезжим, которые не говорят на литовском языке. Часто это касается белорусов и россиян. Местные жители готовы только частично поддержать их интеграцию в общество. Вместе с тем по отношению к украинцам они проявляют солидарность.

О настроениях среди жителей Литвы шла речь на конференции в Вильнюсе под названием "Балтийский мост к отчужденным обществам: общие ценности для региональной стабильности", которая состоялась 19 апреля. На ней были представлены и результаты соцопроса об отношении к мигрантам в Литве. Исследование было проведено в конце 2023 года по инициативе Института социологии Литовского центра социальных наук. В данном опросе респондентам предлагали несколько вариантов ответов, в том числе - не согласен, не определился, согласен.

Как относятся к россиянам, белорусам и украинцам

"Мы выбрали три самые большие группы: из Украины, Беларуси и России, и интересовались отношением жителей к ним, - уточняет заведующая отделом этнических исследований Института социологии Моника Фреюте-Ракаускене. - Задавали два вопроса: хотели бы они жить по соседству и работать вместе с этими людьми. Меньше всего жители Литвы дистанцируются от украинцев, больше всего - от россиян. Посередине находятся белорусы". По словам социолога, данные, полученные в ходе опроса, соответствуют текущей геополитической ситуации. "К мигрантам из России относятся как к приезжим из страны-агрессора", - пояснила Фреюте-Ракаускене.

В 2020 году Литва одна из первых поддержала демсилы Беларуси. Марш солидарности с белорусами в Вильнюсе (октябрь 2020 года) Фото: Zygimantas Gedvila/Scanpix/Imago Images

22% литовцев не хотели бы жить рядом с иностранцами, которые не говорят на литовском языке (в 2022 году этот показатель составлял 11%). Что касается работы, то 34% литовцев не хотят быть коллегами иностранцев, которые не говорят на их языке (в 2022-м - 23%). "Это результат того, что русский язык после начала войны теряет свой престиж, - уточняет социолог. - А также результат общественных дискуссий о том, что с приездом украинцев, белорусов и россиян в Литве стало слишком много общения на русском, например, в сфере обслуживания".

"Мы замечаем тренд "понаехали"

Главный редактор литовского информационного агентства Elta Витаутас Бруверис заметил, что в Литве растет нетерпимость к людям, которые говорят на русском. "Мы замечаем тренд, который можно назвать, как "понаехали", - говорит он. - В соцсетях пишут, мол в центре Вильнюса все только и говорят на русском, и делают это, в основном, представители "русского мира". Мы видим также политиков и чиновников, которые используют такие нарративы".

"Война уничтожает не только Украину, но и статус русского языка как универсального языка коммуникации на постсоветском пространстве, - замечает украинский политолог Евгений Магда, участник конференции, которого просили оценить ситуацию с отношением к россиянам, белорусам и украинцам. - Украинцев в Литве больше, чем россиян и белорусов вместе взятых. При этом у нас нет общей границы с Литвой. Но отношение к украинцам наименее проблемное. Потому что у нас есть общая история, но нет современных проблем - контрабанды, территориальных споров. В то время, как Россия создает проблемы и Литве своими имперскими амбициями, а режим Лукашенко это поддерживает".

Демонстрация солидарности с Украиной в Вильнюсе (24 февраля 2024 года) Фото: Mindaugas Kulbis/AP Photo/picture alliance

Витаутас Бруверис, в свою очередь, говорит, что литовцы часто относятся к белорусам так же, как и к россиянам, не делая различий. "Проблема в том, что начиная с 1995 года, в Беларуси русский язык практически полностью поглотил белорусский, - говорит Магда. - А процесс самоидентификации через национальный язык наиболее понятный. Кроме того, Кремль активно использует миф про триединый славянский народ. И как мы видим из соцопроса, это влияет и на мнение литовцев".

К кому из мигрантов лучше всего относятся литовцы?

Как показал опрос, хуже всего респонденты относятся к нелегальным мигрантам из стран, не входящих в ЕС. Речь, прежде всего, о выходцах из стран Азии и Африки, которые с 2021 года пытаются нелегально пересечь границу с Литвой. 86% опрошенных высказались против того, чтобы нелегалам разрешили остаться в Литве, и только 8% выступили за.

Нелегальные мигранты, попавшие в Литву с территории Беларуси (август 2021 года) Фото: Mindaugas Kulbis/AP/picture alliance

"Это реакция общества на миграционный кризис, спровоцированный белорусским режимом, - поясняет Моника Фреюте-Ракаускене. - Жители Литвы оценивают эту провокацию как угрозу национальной безопасности".

Что касается, трудовых мигрантов, то 45% респондентов - за то, чтобы они могли жить в Литве, 49% высказались против. 6% воздержались. Чуть менее лояльны литовцы к политическим беженцам, большинство которых - из Беларуси и России: 44% опрошенных высказались за их пребывание в стране, 47% - против, воздержались - 9%. Украинцев, бежавших от войны, однозначно поддерживают 63% опрошенных граждан Литвы, не поддерживают 30%, воздержались от ответа - 7%. Самое лояльное отношение в Литве к иностранным студентам (82% - за их пребывание в стране и 14% - против) и к членам литовских семей (77% - "за" и 17% - "против").

Готовы ли литовцы поддержать интеграцию мигрантов?

Социологи также выяснили, готовы ли литовцы поддержать интеграцию мигрантов. "Опрос показал, что большинство литовцев готовы поддержать образование детей, курсы литовского языка, помощь в легализации и трудоустройстве. И не готовы поддержать выплату социальных пособий и компенсацию за аренду жилья. В литовском обществе считают, что граждане должны быть более социально обеспечены. Это отражает реальность, когда есть проблемы с доступностью, к примеру, медицинской помощи и уходу, а также в целом ситуацию в экономике".

Украинский политолог Евгений Магда считает, что для стран Балтии наплыв граждан Беларуси, России и Украины, вызванный войной, может рассматриваться и положительно. "Так Литва может заменить своих граждан, которые уехали в скандинавские страны, Великобританию и дальше на Запад, - уточняет эксперт. - И несмотря на серьезность вызовов, стоит воспринимать их как возможность, а не кризис".