  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеБлижний ВостокСитуация в Беларуси
ПолитикаЛитва

Сейм Литвы отказался лишать ВНЖ за поездки в Беларусь и РФ

Даниил Сотников
23 апреля 2024 г.

На голосование в парламенте были вынесены два варианта ограничений: лишать ВНЖ за поездки в Беларусь и РФ чаще раза в три месяца или раза в год.

https://p.dw.com/p/4f6Dp
Очередь на границе Литвы и Беларуси
Очередь на границе Литвы и БеларусиФото: Petras Malukas/AFP

Сейм (однопалатный парламент) Литвы проголосовал против поправок, запрещающих живущим в стране гражданам России и Беларуси слишком часто ездить домой под угрозой лишения вида на жительство Литвы. Об этом сообщает Литовское национальное радио и телевидение во вторник, 23 апреля.

На голосование в парламенте были вынесены два варианта ограничений. Первый предусматривал отзыв ВНЖ у тех россиян и белорусов, которые ездят в свои страны чаще одного раза в год - его поддержали 20 из 112 присутствующих депутатов, 47 высказались против, 45 воздержались.

Второе предложение подразумевало аналогичные санкции при поездках чаще одного раза в три месяца. Его поддержали 41 депутат, 37 проголосовали против и 39 воздержались. В итоге ни один из вариантов не набрал необходимого большинства голосов.

Предложенные ограничения объяснили национальной безопасностью

Один из авторов проекта, депутат Аудронюс Ажубалис заявил, что при подготовке предложения были учтены отчеты спецслужб страны. "Еще в прошлом году в годовом отчете упоминалось и подчеркивалось, что пересечение границы в таком количестве и в такое время иногда представляет реальную угрозу национальной безопасности Литвы и в то же время, возможно, способствует консолидации сетей спецслужб России и Беларуси в Литве и за ее пределами", - сказал депутат.

На прошлой неделе комитет Сейма по национальной безопасности и обороне (КНБО) одобрил предложение о лишении граждан России и Беларуси видов на жительство в случае, если они будут посещать родину чаще одного раза в три месяца и его поездки создадут угрозу национальной безопасности страны.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

"Карчма 1863"

Белорусские места Вильнюса. Что можно посмотреть

Белорусские места Вильнюса. Что можно посмотреть

В Вильнюсе писали белорусские поэты, издавались первые белорусские газеты и книги, а также планировал свое восстание Кастусь Калиновский. Подробнее о белорусских местах литовской столицы - в фотогалерее DW.
Общество10 ноября 2023 г.11 фото
external

Литва закрыла еще два КПП: что происходит на границе с Беларусью?

Литва закрыла еще два КПП: что происходит на границе с Беларусью?

С 1 марта Литва закрыла два пункта пропуска на границе с Беларусью - "Лаворишкес - Котловка" и "Райгардас - Привалка". Причина, по данным литовских властей, - необходимость усилить контроль за въезжающими иностранцами. Какой была ситуация на КПП "Райгардас" накануне его закрытия 1 марта и куда теперь перенаправят транспортные потоки на границе - в сюжете DW.
Политика4 марта 2024 г.03:23 мин.
В центре Вильнюса (фото из архива)

Белорусы, россияне и украинцы в Литве. Как к ним относятся сейчас?

Белорусы, россияне и украинцы в Литве. Как к ним относятся сейчас?

Каково отношение в Литве к мигрантам, три основные группы которых - белорусы, россияне и украинцы. И насколько успешна их интеграция, выяснили социологи, проводившие опрос среди населения Литвы.
Миграция23 апреля 2024 г.
Показать еще