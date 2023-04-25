Парламент Литвы узаконил высылку незаконных мигрантов

Нелегальных нарушителей границы можно будет задерживать и депортировать обратно в случае введения чрезвычайного положения или кризисной ситуации, связанной с массовым наплывом иностранцев.

Парламент Литвы принял спорный закон, который узаконивает высылку мигрантов, незаконно пересекающих границу. В Сейме в Вильнюсе во вторник, 25 апреля, 86 депутатов проголосовали за соответствующие поправки к "Закону о государственной границе и ее защите", 8 были против и 20 - воздержались. Закон должен вступить в силу 3 мая. До этого времени его должен подписать президент страны Гитанас Науседа.

Как сообщает агентство dpa, после вступления закона в силу нелегальных нарушителей границы можно будет задерживать и депортировать обратно в случае введения чрезвычайного положения или кризисной ситуации, связанной с массовым наплывом иностранцев. Эта норма будет действительна на пограничных участках и на расстоянии до 5 километров вглубь страны.

Правозащитники критикуют закон

Правозащитные организации резко раскритиковали документ, который, по их мнению, узаконивает меры, нарушающих международное право.

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович призвала Литву соблюдать свои международные обязательства в отношении просителей убежища. Она выступила с настоятельным предупреждением против принятия законопроекта.Согласно международному праву, мигранты имеют право просить об убежище, и потенциальных искателей убежища запрещено отправлять туда, где их жизни или благополучию может угрожать опасность. Литовский центр по правам человека призвал Науседу наложить вето на законопроект.

В свою очередь, министерство внутренних дел Литвы возразило, что в законопроекте четко разграничиваются естественная миграция и миграция, используемая в качестве инструмента. Принятые меры необходимы для защиты интересов национальной безопасности Литвы.

Миграционный кризис 2021 года

Литва имеет границу с Беларусью протяженностью почти 680 км, которая также является частью внешней границы ЕС. В конце лета и осенью 2021 года тысячи людей пытались нелегально попасть в ЕС, через границы Литвы и Польши. В Брюсселе обвинили белорусского правителя Александра Лукашенко, в том, что он провоцирует миграционный кризис.

Правительство в Вильнюсе отреагировало на наплыв мигрантов усилением охраны границы и строительством пограничной стены. С августа 2021 года литовские пограничники разворачивали мигрантов обратно и не допустили в страну около 20 тысяч человек, пытавшихся нелегально проникнуть в страну из Беларуси.

Смотрите также: