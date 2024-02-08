Могут ли в Литве закрыть русскоязычные школы?

Министр образования Литвы заявил, что в стране, возможно, не будет русскоязычных школ. Это вызвало общественную дискуссию. Многие всерьез обеспокоены такими планами. DW выясняла, что имел в виду министр.

В начале нынешнего учебного года в министерстве образования Литвы заявляли, что не планируют закрывать школы с русским языком обучения - такую реформу начали в Латвии и Эстонии. "Мы не можем относиться к одному национальному меньшинству иначе, чем ко всем остальным, например, к полякам, немцам, белорусам. Для всех должны быть одинаковые условия", - говорили тогда литовские чиновники.

Однако в январе 2024 министр образования страны Гинтаутас Якштас выступил с другим известием. "Мы обсуждаем с командой, есть ли возможность постепенно закрыть школыдля русского меньшинства. Мы хотели бы принять решение на государственном уровне, чтобы эти школы начали исчезать, потому что понимаем, что дети растут разделенными и им сложнее интегрироваться в Литве", - цитирует Якштаса национальное информагентство Литвы ELTA.

Это заявление прозвучало после конфликта в одной из русскоязычных школ Вильнюса. Там ученики, которые родились и всю жизнь прожили в Литве, стреляли из пейнтбольного оружия в одноклассника, который бежал с семьей из России после того, как началось полномасштабное вторжение в Украину. Нападавшие обзывали потерпевшего "бандеровцем" и включали на телефоне гимн ЧВК "Вагнер".

Как отреагировали родители?

Заявление министра наделало много шума среди родителей, чьи дети учатся в русскоязычных школах, рассказала в комментарии DW Ирина, мама одного из школьников. "Мы приехали в Литву в прошлом году. Когда выбирали страну, одним из критериев была возможность для ребенка учиться здесь на белорусском или русском языке, - говорит собеседница. - Мы экстренно покидали Беларусь по политическим причинам, это точно не был выбор сына, поэтому хотелось хотя бы немного смягчить для него адаптацию в новой стране". По словам Ирины, попасть в белорусскоязычную гимназию они не смогли. "Мы и в русскоязычную школу попали с большим трудом. Повезло, что директор пошла навстречу, - вспоминает женщина. - В некоторых классах учатся по 30 детей".

Дети на уроках английского языка Фото: Achim Scheidemann/dpa/picture alliance

Ирина говорит, что и конфликт со стрельбой, и последующее заявление министра образования активно обсуждают родители школьников. "Я согласна с тем, что дети должны учить литовский язык, мы планируем нанять репетитора, потому что в школе процесс идет не так быстро. Но меня, как и многих, удивило, что идея о закрытии школ прозвучала после того, как в конфликте пострадал ребенок из России, семья которого как раз осуждает войну, поэтому они и уехали в Литву".

"Закрыть русскоязычные школы - чудовищная ошибка"

Идею министра образования раскритиковали в правительстве. Так, министр юстиции Эвелина Добровольска считает, что отказ от обучения на русском языке не решит существующие проблемы. "Национальные меньшинства - наши граждане, Литва должна заботиться о них и решить, как стратегически мы сможем подойти к проблеме преподавания", - заявила министр в комментарии ELTA.

Министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте назвала идею закрыть русскоязычные школы "чудовищной ошибкой". "Сейчас мы пользуемся этой чувствительной геополитической ситуацией, все закрываем, все уничтожаем. Этого делать не следует, все-таки это дети, их жизнь формируется в школе. Какие личности выйдут оттуда, повлияет на жизнь нашей страны", - заявила она.

Флаг Литвы в Вильнюсе Фото: Micha Korb/picture alliance

Похоже, что после дискуссий в обществе министерство образования Литвы сменило риторику. В комментарии для DW в ведомстве заявили, что не планируют закрывать русскоязычные школы. "Мы рассматриваем дополнительные возможности для учащихся школ национальных меньшинств изучать литовский язык на более высоком уровне", - пояснили в пресс-службе.

Школы для национальных меньшинств работают по тем же учебным программам, что и обычные. Их отличие в том, что основной язык обучения - русский, белорусский или польский, а литовский преподают как отдельный предмет. Изучение государственного языка является обязательным, начиная с детского сада. Кроме того, все выпускники должны сдать экзамен по литовскому языку и литературе для получения аттестата о среднем образовании. Уровень сложности экзамена одинаковый, независимо от языка обучения.

Затронут ли изменения белорусов?

Сейчас в Литве 11 300 школьников учатся на польском языке, 16 800 - на русском и более 230 - на белорусском. Каждый пятый выпускник русскоязычной школы не может сдать экзамен по литовскому языку на минимальную положительную оценку, сообщает министерство образования. Проблемы есть и у школьников, которые учатся на литовском: в прошлом году более 7% провалили обязательное испытание.

План преподавать литовский язык на более высоком уровне затрагивает все школы нацменьшинств, в том числе и белорусскоязычную гимназию в Вильнюсе. Вскоре Минобразования представит проект на общественное обсуждение. В Вильнюсе растет число желающих учиться на белорусском. Екатерина, сын которой учится в белорусскоязычной гимназии, рассказала DW, что администрация была вынуждена открыть дополнительные классы в параллели, но мест все равно не хватает. В министерстве образования Литвы говорят, что не планируют открывать дополнительную школудля белорусов.

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