Как и почему в Литве спорят о "русских" школах

Из смартфона звучал гимн ЧВК "Вагнер", а пневматическая винтовка била практически в упор. Хорошо, что обошлось без серьезных увечий. Два вильнюсских подростка не могли себе представить, что их расправа с однокашником привлечет к себе внимание министра образования Литвы, председателя парламента, советника президента Литовской Республики и… даже российского сенатора Дмитрия Рогозина.

"Вагнер" в литовском лесу

Это случилось незадолго до Рождества. Переехавшая в Литву из России Ирина Новик, мама пострадавшего подростка, написала в "Фейсбуке", что ее пятнадцатилетний сын Давид поспорил с двумя другими учениками из литовских семей о путинской войне против Украины. Вместе они учатся в одной из русскоязычных школ Вильнюса, которых в столице Литвы насчитывается около десятка. Давид высказался против агрессии. Его приятели были "за Путина" и рассказали, что смотрят в YouTube российский Первый канал.

Наемники ЧВК "Вагнер" в Украине, май 2023 года Фото: TASS/dpa/picture alliance

После уроков все трое пошли в зеленый массив недалеко от дома одного из подростков - стрелять по пустым бутылками из пневматического автомата для страйкбола. В какой-то момент с криком "Бандеровец!" один из "друзей" открыл огонь по Давиду. При этом они включили на смартфоне песню "Воинская слава" - гимн ЧВК "Вагнер". Подростки преследовали Давида и продолжали стрелять несмотря на то, что он кричал от боли и просил его пощадить.

После инцидента и сами "стрелки", и их родители извинились перед Ириной и Давидом. Новик, по ее словам, подала заявление в полицию. Она также просила администрацию школы отчислить нападавших. Историю несколько дней обсуждали в соцсетях. А сразу после праздников она получила внезапное продолжение. Министр образования, науки и спорта Литвы Гинтаутас Якштас заявил, что "русское меньшинство" в Литве интегрируется плохо, и примером тому - случай с Давидом.

"Мы проверяем и обсуждаем с командой, есть ли возможные пути постепенного закрытия школ для русского меньшинства. Мы оцениваем правовую базу, можно ли вообще это сделать, - сообщил Якштас. - Дети (в русскоязычных школах. - Ред.) растут разделенными и им сложнее интегрироваться в Литве. Мне кажется, всем будет лучше, если в будущем не будет школ для русского меньшинства".

Рогозин угрожает, Вильнюс не боится

Заявление Якштаса не мог не заметить российский государственный пропагандистский портал Sputnik. На его заметку отреагировал экс-глава Роскосмоса, а ныне член Совета Федерации от оккупированной части Запорожской области Дмитрий Рогозин. "Пришло время прорубить коридор в Калининградскую область. Визы и иные разрешения иностранных властей нетерпимы для поездок наших граждан из России в Россию", - написал он в своем телеграм-канале. На слова Рогозина в Литве обратили мало внимания - к угрозам из Москвы здесь привыкли.

Аста Скайсгирите Фото: Johannes Jansson/norden.org

Зато слова министра Якштаса вызвали массу комментариев и споров в самой Литве. Их тональность сильно удивила бы российских пропагандистов. Большая часть высказавшихся, включая политиков правящей коалиции, назначившей беспартийного 33-летнего Якштаса министром, в той или иной форме высказалось против закрытия русскоязычных школ. Советник президента Литвы Гитанаса Науседы Аста Скайсгирите отметила в интервью одной из радиостанций, что русские школы, как и школы других национальных меньшинств, являются советским наследием: "Возможно, нам следует думать не о том, как школы упразднить, а о том, как интегрировать молодежь и детей национальных меньшинств в жизнь Литвы, как сделать так, чтобы они хорошо говорили на литовском языке, например, после окончания школы, чтобы они могли сдавать экзамен на аттестат зрелости по литовскому языку и в полном объеме интегрироваться в жизнь Литвы".

Виктория Чмилите-Нильсен Фото: Volodymyr Tarasov/Photoshot/picture alliance

Спикер сейма (парламента) Литвы Виктория Чмилите-Нильсен сказала, что школы национальных общин - не угроза, а помощь в интеграции обучающихся в них детей в общество.

Мэр Вильнюса Валдас Бенкунас также высказался против закрытия русскоязычных школ (как минимум, "в данный момент", дипломатично уточнил он), но за улучшение качества образования. Эти школы, по образному выражению Бенкунаса, не должны стать "некими закрытыми гетто, где тайно развешены плакаты Путина".

Марина Апалько - ведущий специалист одного из литовских министерств. Ее шестнадцатилетняя дочь учится в русскоязычной школе. В беседе с DW она высказала мнение, характерное для многих местных "русских": "Вся наша семья всегда была гражданами Литвы. Мы любим нашу страну, гордимся ей. Моя дочь одинаково хорошо говорит как на русском, так и на литовском. Почему нас выделяют в какое-то особое, потенциально "нелояльное" меньшинство?" По словам Апалько, от коллег-литовцев она слышит только слова поддержки: "Пока не встречала на работе никого, кто был бы на стороне Якштаса".

Демографическое наследство СССР

В популярной в Литве песне "В Венесуэлу!" группа "Антикварные зубы Кашпировского" иронизирует над взглядами части соотечественников:

"Это Венесуэла, прямо как Венера!

Не бойтесь, здесь нет ни поляков, ни белорусов.

Нет ни латышей, ни эстонцев. Русские?

Да, есть чуть-чуть - Саша и Валера".

Правда, песня была написана до широкомасштабного вторжения России в Украину. После него опасения по поводу лояльности местных меньшинств и их подверженности кремлевской пропаганде обострились. Однако, если посмотреть на статистику, то ирония музыкантов понятна.

Согласно данным переписи населения 2021 года, почти 85 процентов населения страны - литовцы. Поляки, проживающие, в основном, на юго-востоке, в Вильнюсском регионе - 6,5 процента, русские - 5 процентов, белорусы - 1 процент. Многие из этих общин, как семья Марины Апалько, имеет предков, живших в Литве еще во время Первой республики 1918-1940 годов. Для сравнения: в Латвии латышей 62 процента, а русских - 23. В Эстонии эстонцев 69 процентов, русских - 23. В Литве, в отличие от двух других балтийских государств, после распада СССР не было лиц без гражданства. В 1992 году все желающие получили литовские паспорта.

Такая разница - во многом следствие политики СССР. В оккупированные Латвию и Эстонию Москва направляла сотни тысяч работников из других республик, прежде всего РСФСР, для развития промышленности. Литва же представлялась Кремлю прежде всего как аграрная республика, не нуждающаяся в рабочей силе извне.

Путин против Великого княжества

Все школы национальных меньшинств в Литве - муниципальные и работают по государственной программе. Она предполагает не только изучение литовского языка, литературы и истории, но и постепенный переход уже в средних классах на литовские учебники по всем предметам. По данным Национального агентства образования, в образовательных учреждениях национальных меньшинств - от детских садов до гимназий - обучаются около 50 тысяч детей. Их стало больше из-за приезда в Литву эмигрантов из Беларуси, России и Украины. Вдобавок в Литве много смешанных семей, где дети говорят на двух, а то и трех языках.

Есть и важный политический нюанс: автономия школ польского меньшинства защищена специальными двусторонними соглашениями с Варшавой. Это следствие часто непростой истории отношений Польши и Великого княжества Литовского, составлявших единое государство с конца 16 века вплоть до раздела Речи Посполитой Россией, Австрией и Пруссией в конце 18 века. В Варшаве очень внимательно относятся к правам литовских поляков. Попытка правительства Литвы начать процесс закрытия школ, пусть даже только русскоязычных, пошлет Польше тревожный сигнал. Если какие-то политики такую попытку предпримут, то, скорее всего, ее заблокируют еще на уровне обсуждения в сейме. Кроме того, по мнению опрошенных DW экспертов, если такой закон и примет парламент, то его можно оспорить в Верховном суде Литвы и европейских судах - с высокой вероятностью успеха.

Вдобавок в 2024 году в Литве пройдут две серии выборов: в мае президентские, ближе к осени - парламентские. То, что ни представители правящей коалиции, ни оппозиция (социал-демократы и "Союз зеленых и крестьян") не поддержали министра Якштаса, скорее всего, связано и с этим. С точки зрения всех партий, начинать на фоне путинской агрессии против Украины и почти полностью закрытых границ с Россией внутренний конфликт вокруг нацменьшинств - значит подрывать единство перед лицом внешней угрозы.

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