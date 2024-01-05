В Литве могут запретить обучение на русском языке в школах

Преподавание русского языка в Литве может быть прекращено, считает министр образования республики Гинтаутас Якштас. Школы нацменшинств в стране с преподаванием на языках ЕС продолжат работу.

Власти Литовской Республики намерены оценить правовые основания для постепенного отказа от русского как языка обучения в государственных школах страны, заявил в пятницу, 5 января, в эфире национального радио LRT министр образования, науки и спорта республики Гинтаутас Якштас. В случае, если такой отказ возможен с правовой точки зрения, "надо понять, хотим ли мы что-то изменить, а затем наметить, какие это могли бы быть изменения", уточнил министр.

По словам Якштаса, Литве надо последовать примеру соседних Латвии и Эстонии, которые не только отказываются от школ с русским языком обучения, но и от его преподавания как иностранного. "Мы должны ориентироваться на языки Евросоюза, чтобы образование национальных меньшинств происходило на их языке", - заявил он в радиоэфире. "Возможно заключение двусторонних соглашений с другими странами, если будет дружественная страна, такая как Украина", - уточнил он.

Министр сообщил, что Литва представит предложение по отказу от обучения на русском языке "через несколько недель". Всего в системе общеобразовательных школ Литвы сегодня обучаются около 300 тысяч школьников, причем на долю школ с русским языком обучения приходится около 15 тысяч учащихся, уточнил глава министерства.

Запрет коснется только госшкол

Глава литовского ведомства не исключил, что вместо государственных учебных заведений вполне могут быть учреждены частные школы с русским языком обучения, причем для таковых также может быть предусмотрено получение государственного финансирования на нужды образования. "Для них было бы отменено финансирование лишь административных расходов", - отметил Якштас.

Вместе с тем заведующая отделом департамента по делам национальных меньшинств Литвы Вайва Вежелите-Покладова заявила в эфире литовского радио, что не поддерживает закрытие школ одного из национальных меньшинств.

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