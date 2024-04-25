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Украинцы могут оставаться в ФРГ и с просроченным паспортом

Никита Жолквер
25 апреля 2024 г.

Решение МИД Украины приостановить консульское обслуживание украинских мужчин не повлияет на их статус беженцев в ФРГ. Об этом говорится в ответе берлинского сената на запрос DW.

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Посольство Украины в Берлине
Посольство Украины в БерлинеФото: Jörg Carstensen/dpa/picture alliance

Предоставление или продление украинским беженцам временного вида на жительство в Германии не предусматривает непременное наличие у них действующего паспорта. Главное, чтобы у немецких властей была возможность установить личность человека хоть каким бы то ни было образом.

Об этом заявил в ответе на запрос DW представитель берлинского сената, то есть правительства Берлина, имеющего статус одной из 16 федеральных земель ФРГ. Все вопросы, касающиеся пребывания иностранцев в Германии, относятся к компетенции именно земельных властей.

Как получить немецкий проездной документ

Право на пребывание в ФРГ и все связанные с этим возможности, подчеркнул представитель сената, остаются в силе, вне зависимости от решения МИД Украины временно приостановить оказание консульских услуг для украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, находящихся за границей.

Более того, если украинское посольство или консульство откажет гражданину Украины в выдаче или продлении его паспорта лишь на основании не пройденной им службы в армии, то берлинское земельное управление по делам иностранцев (Landesamt für Einwanderung ) выдаст ему для поездок за границу проездной документ, заменяющий паспорт.

Правда, добавил представитель сената, это будет делаться лишь в исключительных случаях, поскольку правила пребывания иностранцев в Германии разрешают иммиграционным ведомствам выдавать немецкие заменяющие документы лицам призывного возраста, если те могут доказать наличие веских причин для поездки. Воинская обязанность сама по себе считается в Германии вполне приемлемым гражданским долгом.

"Соответствующие платные ходатайства о выдаче немецкого проездного документа, - предупредил представитель сената, - будут тщательно проверяться и, как правило, отклоняться".

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