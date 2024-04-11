В ожидании гражданства ФРГ: надо ли сдавать прежний паспорт?

Закон, упрощающий получение немецкого гражданства, был окончательно принят бундестагом 19 января этого года. Главные нововведения - претендовать на немецкий паспорт можно будет уже через 5 лет проживания в стране (вместо прежних 8 лет), а при определенных условиях даже через 3 года, и при его получении не надо будет, как раньше, отказываться от гражданства другой страны.

Принятый бундестагом закон, однако, еще не вступил в силу. На официальном сайте МВД ФРГ сказано, что его основные положения начнут действовать с 27 июня 2024 года. Но что делать тем иностранным жителям Германии, которые уже имеют на руках официальное заверение (Zusicherung) в получении немецкого гражданства? Ведь в таких заверениях в качестве предварительного условия содержится требование представить документ, подтверждающий выход из прежнего гражданства.

Почему иностранцы медлят с получением паспорта ФРГ

Статистика свидетельствует, что необходимость отказа от прежнего гражданства является серьезным препятствием для получения немецкого.

Во-первых, есть целый ряд стран, выход из гражданства которых их законами вообще не предусмотрен. К их числу относятся Афганистан, Алжир, Ангола, Бразилия, Боливия, Коста-Рика, Боливия, Эквадор, Гватемала, Иран, Куба, Ливан, Марокко, Нигерия и еще дюжина стран.

Свидетельство о предоставлении немецкого гражданства Фото: picture-alliance/dpa/J. Wolf

Во-вторых, многие иностранцы, в принципе желающие стать гражданами Германии, не хотят выходить из прежнего гражданство, например потому, что в таком случае они могут лишиться права получить наследство на прежней родине. По этим причинам в 2022 году (данные за 2023 год федеральное статистическое ведомство Destatis еще не опубликовало) немецкое гражданство получили только 168 775 иностранных жителей Германии. Это только 3,1 процента тех, кто проживает здесь уже как минимум 10 лет.

Известны случаи, когда иммигранты, давно интегрировавшиеся в немецкое общество и сделавшие в Германии весьма успешную карьеру, более 10 лет назад получили от властей заверение в получении гражданства ФРГ, но не делают последний шаг к нему, не желая выполнять содержащееся в нем требование отказа от прежнего паспорта.

Разъяснение министерства внутренних дел

И что делать таким людям теперь, когда новый закон, разрешающий сохранить прежнее гражданство уже принят, но еще не вступил в силу? Таким вопросом заинтересовался один из депутатов бундестага из парламентской группы "Союз Сары Вагенкнехт" (ССВ) Андрей Хунко (Andrej Hunko). Официальным ответом, который он получил на свой парламентский запрос от парламентского статс-секретаря МВД ФРГ, депутат поделился с корреспондентом DW.

МВД Германии Фото: Winfried Rothermel/dpa/picture alliance

"Ходатайства о гражданстве, которые в день вступления в силу реформы уже находились на рассмотрении, должны обрабатываться в соответствие с уже действующим новым законом, - говорится в ответе МВД ФРГ. - Это правило включает в себя также те случаи, когда орган по натурализации выдал заверение в предоставлении гражданства еще до вступления в силу нового закона, поскольку выдача такого заверения еще не означает завершения самой процедуры натурализации".

То есть, разъясняет далее парламентский статс-секретарь МВД ФРГ Махмут Оздемир (Mahmut Özdemir), кандидатам в граждане Германии после вступления в силу нового закона (то есть, после 27 июня) более не надо предоставлять доказательства отказа от прежнего подданства. Такие люди вольны сами решать, продолжать ли им или нет процедуру выхода из гражданства своей прежней родины.

Это означает, что соискателям немецкого паспорта, не желающим отказываться от прежнего, надо в любом случае дождаться вступления нового закона в силу, а если прием в ведомстве по натурализации уже назначен на день до 27 июня, то им следует ходатайствовать о приостановке рассмотрения их дела.

МИД ФРГ предупреждает: двойное гражданство опасно для здоровья

При всех преимуществах, которые дает двойное или множественное гражданство - будь то получение наследства, налоги с продажи недвижимости или визовый режим - наличие наряду с другим российского подданства таит в себе определенные риски. На них обращает внимание МИД ФРГ на своем сайте, информирующем о ситуации в Российской Федерации .

Посольство Германии в Москве Фото: Thomas Körbel/dpa/picture alliance

Немецкие дипломаты настоятельно не рекомендуют ездить в Россию и даже официально "предостерегает" от посещения приграничных с Украиной территорий, а также напоминают, что и "для лиц с двойным гражданством - Германии и России - существует угроза стать жертвой произвольного ареста". МИД ФРГ подчеркивает, что лица с двойным гражданством рассматриваются российскими властями как исключительно граждане РФ и, например, в случае мобилизации или призыва в российскую армию не могут рассчитывать на немецкую консульскую защиту. Не пускают немецких консульских работников в России и в тюрьмы к заключенным, имеющим наряду с российским также и немецкое гражданство.

Дополнительная информация на эту тему есть на сайте посольства Германии в России. Там содержатся весьма полезные рекомендации для того, чтобы поездка в Россию лиц с двойным гражданством "не окончилась досадным сюрпризом".

Речь идет, например, об особенностях въезда и выезда родителей с детьми или несовершеннолетних обладателей двух гражданств - России и Германии. Посольствоособо обращает внимание на необходимость наличия у детей собственного российского загранпаспорта для выезда из РФ: "Выезд только по предъявлении действующего германского детского паспорта, германского заграничного паспорта или германского замещающего паспорт документа с правом на однократный выезд невозможен. Российские пограничные службы в аэропорту отказывают в выезде".