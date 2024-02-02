Бундесрат одобрил реформу законодательства о гражданстве ФРГ

Вслед за бундестагом новое законодательство о гражданстве одобрила и палата федеральных земель. Впредь иностранцам, желающим получить паспорт ФРГ, не потребуется отказываться от собственного гражданства.

В Германии палата федеральных земель (бундесрат) в пятницу, 2 февраля, одобрила реформу законодательства о гражданстве ФРГ, которая облегчает получение паспорта гражданина ФРГ и разрешает двойное гражданство. Впредь иностранцы смогут получить немецкое гражданство не после восьми, а уже после пяти лет легального проживания в Германии. В случае "особо успешной интеграции" этот срок может быть сокращен до трех лет.

Учитывая нынешние пропалестинские протесты в ФРГ, иностранцу для получения гражданства ФРГ впредь потребуется выразить приверженность не только германской Конституции, но и защите еврейской жизни, указывает агентство AFP.

Правила для получающих соцпособия ужесточаются

Для лиц, получающих в Германии социальную помощь, правила, наоборот, ужесточаются. До сих пор иностранцы, получавшие социальные пособия по болезни или инвалидности, имели возможность стать гражданами, но теперь соответствующий пассаж из законодательства убрали. Такие люди впредь смогут получить гражданство лишь на основании правил, действующих в отношении лиц, находящихся в особо затруднительном положении.

Бундестаг одобрил реформу законодательства о гражданстве две недели тому назад, одобрения бундесрата не требовалось, но он имел право созвать согласительную комиссию, к которому, однако, решил не прибегать.

По данным Федерального статистического ведомства, в 2022 году гражданами ФРГ стали около 168 тысяч иностранцев. В целом, живущие в ФРГ иностранцы сравнительно неохотно подают заявление на натурализацию. Среди лиц с иностранными корнями, проживающих в Германии не менее десяти лет, доля получивших немецкое гражданство в 2022 году составляла лишь три процента.

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