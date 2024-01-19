Как принимали новый закон о гражданстве ФРГ

Историческое решение было принято в довольно будничной атмосфере и в плотном ритме работы: бундестаг, в пятницу, 19 января, обсудил во втором и окончательном, третьем чтении и проголосовал за реформу закона о гражданстве ФРГ. По требованию оппозиции голосование было поименным и проходило буквально во время уже следующих дебатов дня - об увеличении помощи Украине. Историческое значение состоит в том, что речь идет о возможности для миллионов людей, живущих в Германии, проще и быстрее получить немецкий паспорт, - например, не отказываясь от своего гражданства.

Дебаты прошли оживленно и начались с отсылки к последнему крупному скандалу в Германии - тайных планах правых экстремистов, недавно вскрытых журналистами издания Correctiv, выселить из Германии миллионы иностранцев. Изменения в иммиграционном законе - это лучший ответ на подобные планы, дала понять выступившая первой уполномоченная правительства ФРГ по делам миграции, беженцам и интеграции Рем Алабали-Радован (Reem Alabali-Radovan) от партии социал-демократов (СДПГ). "Я от себя добавлю: мы, 20 миллионов человек с миграционными корнями, останемся здесь, мы не дадим отобрать у нас нашу страну". Алабали-Радован добавила, что реальность такова, что Германия уже давно является страной иммигрантов.

Второй паспорт - только для граждан из "дружественных стран"?

С ожидаемой критикой законопроекта выступили представители оппозиции, в частности из фракции консерваторов ХДС/ХСС. "Закон вредит нашим интересам и нашей стране", - заявил с трибуны бундестага Александер Тром (Alexander Throm). В то время как Франция, по его словам, ужесточает иммиграционное законодательство, Германия, наоборот, упрощает. Давать всем желающим двойное гражданство - большая ошибка, добавил он, назвав закон "несовременным".

Депутат бундестага от фракции ХДС/ХСС Александер Тром во время обсуждения реформы закона о гражданстве ФРГ Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

Тром, обращаясь лично к Алабали-Адован, упрекнул ее и ее коллег по правящей коалиции в том, что они на самом деле преследуют цель за счет более активной натурализации завоевать голоса "новых избирателей". В ответ самому Трому напомнили, что среди его коллег по фракции тоже есть люди с двойным гражданством. На это депутат возразил, что право сохранять второй паспорт должны иметь не все, а только граждане "дружественных стран".

Реформа - от имени депутатов с миграционным бэкграундом

Наблюдателю не могло не броситься в глаза, что среди выступавших за принятие закона было много депутатов как раз с миграционными корнями. Одна из них, 32-летняя уроженка Кабула Шахина Гамбир (Schahina Gambir) от партии "Союз-90/"зеленые" рассказала, как много для нее значило в 18 лет получить немецкий паспорт. "Наконец, гражданство после 15 лет жизни в Германии. Это чувство - наконец не иметь страха и знать: мое будущее я могу определить сама", - поделилась она своими личными переживаниями. Гражданство может быть двойным, это "реальность", добавила она, заявив, что закон лишь позволит "ждать не дольше, чем необходимо". Для подачи заявки на паспорт по новому закону потребуется прожить в Германии пять лет (раньше восемь), а при особых условиях или заслугах - всего три года.

АдГ и ХДС/ХСС: новый закон - "турбонатурализация"

Уполномоченная правительства ФРГ по делам миграции, беженцам и интеграции Рем Алабали-Радован - родители из Ирака, а она сама родилась в Москве Фото: Christian Ditsch/epd-bild

Ожидаемой была и критика со стороны правых популистов из партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). Депутат от фракции АдГ Кристиан Вирт (Christian Wirth) назвал законопроект правящей коалиции "турбонатурализацией" и "раздачей гражданства по дешевке". То, что "Германия - страна иммигрантов" он считает "ложью", а самих мигрантов косвенно обвинил в "злоупотреблении нашими социальными системами". Иммиграция таким способом, как она устроена в Германии сегодня, по его убеждению, скорее, забирает у страны деньги, чем их приносит, "и если мы будем продолжать в таком духе, то будем полными идиотами", - закончил свою речь Вирт.

Правительство: сбалансированный закон о гражданстве ФРГ

Реформа - это шаг, необходимый для Германии, которая нуждается в новой рабочей силе, защищал законопроект представитель правящей в стране коалиции от партии свободных либералов (СвДП) Штефан Томе (Stephan Thomae). Реформа должна уравнять в правах всех, сняв ограничения на сохранение второго паспорта, добавил депутат. "Нас интересует не откуда человек, а куда он стремится", - добавил Томе. К тому же, вместе со снижением ряда барьеров для получения гражданства ряд других преград иммиграционная реформа, наоборот, усилит, отметил он, назвав законопроект "сбалансированным".

Депутат-либерал Штефан Томе Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Речь идет о том, что по новому закону немецкий паспорт не должны давать кому-то, кто допустил антисемитские или расистские высказывания. Другой новой преградой должно стать непризнание равноправия мужчин и женщин и/или многоженство. Предпоследний пункт во время дебатов, впрочем, подвергли критике члены фракции ХДС, указав, что авторы законопроекта готовы сделать исключение для тех, кто не подает руку женщине. Сторонники реформы возразили, что речь идет о таких редких случаях, как раввин или имам и "только, если нет сомнений в целом, что они признают равноправие женщин и мужчин".

"Решение с далеко идущими последствиями"

"Вы примете решение с далеко идущими последствиями о том, что из себя будут представлять избиратели в Германии. Вы умалчиваете, сколько человек могут принять гражданство", - раскритиковал авторов законопроекта Штефан Хек (Stefan Heck) из парламентской фракции ХДС/ХСС. Курсирующую в документах к законопроекту оценку, согласно которой новым законом о натурализации могут воспользоваться 2,5 миллиона живущих в Германии иностранцев, он поставил под сомнение как заниженную.

На самом деле, никто даже из депутатов не знает точно, какому количеству претендентов на немецкий паспорт может открыть дорогу иммиграционная реформа. Гюлистан Юксель (Gülistan Yüksel) из СДПГ заявила, что в Германии больше 10 миллионов человек с миграционными корнями, из них больше половины живут в ФРГ больше 10 лет. "Это наши соседи и друзья, которые не имеют паспорта. Мы должны быть рады, что они станут нашими согражданами", - заявила она.

Итого из 639 проголосовавших 382 депутата законопроект о гражданстве поддержали, 234 высказались против, 23 - воздержались. Коалиционное правительство ФРГ, переживающее снижение популярности, выполнило тем самым одно из ключевых обещаний, данных на последних парламентских выборах. Законопроект, как указывают информационные агентства, должен вступить в силу в течение трех месяцев.

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