Польша готова помочь Киеву вернуть военнообязанных мужчин

"Украинские власти делают все, чтобы отправить на фронт новых солдат, потому что потребности огромны", - заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Праивтельство в Варшаве готово помочь Украине вернуть ее граждан в возрасте от 18 до 60 лет, прибывших в Польшу после начала полномасштабного российского вторжения. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире телеканала Polsat News в среду, 24 апреля.

На вопрос, как отреагируют польские власти, если Киев попросит их помочь вернуть домой тех, кто может потерять право на пребывание в Польше по окончании срока действия паспорта, он ответил: "Любая поддержка возможна". Варшава уже давно предлагала Киеву помощь в выявлении военнообязанных граждан, которые должны уехать обратно в Украину, напомнил глава Минобороны Польши, подчеркнув, что "это гражданский долг" украинских мужчин. Конкретная форма помощи Киеву в решении этого вопроса "зависит в большей мере от украинской стороны", добавил министр.

Ограничение консульских услуг для украинцев призывного возраста

С 23 апреля МИД Украины перестал оформлять документы в зарубежных консульствах своим гражданам мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет. Также было объявлено, что украинцам призывного возраста не будут выдавать загранпаспорта. Это связано с новым законом о мобилизации и желанием Киева увеличить численность армии.

"Я не удивлен, что министр иностранных дел Украины принял такое решение. Украинские власти делают все, чтобы отправить на фронт новых солдат, потому что потребности огромны, - прокомментировал этот шаг министр обороны Польши. "Думаю, что многие наши земляки удивлялись и удивляются, когда видят в кафе молодых украинских мужчин и слышат о том, во сколько обходится нам помощь Украине", - сказал он.

"Меня не удивляет и то, что украинцы, находящиеся на фронте, имеют обоснованные претензии к своим соотечественникам, которые рассыпались по миру", - добавил Владислав Косиняк-Камыш.

Украинские мужчины в ЕС

После сообщения МИД Украины о прекращении оказания консульских услуг мужчинам призывного возраста 24 апреля сотни украинцев, разгневанные решением Киева, столпились в Варшаве у закрытого паспортного стола.

Отвечая на вопрос DW о возможных последствиях решения Киева, официальный представитель МВД ФРГ Максимилиан Каль (Maximilian Kall) 24 апреля указал: "Я уверен, что это не повлияет на статус нуждающихся в защите беженцев из Украины, вне зависимости от того, идет ли речь о женщинах, которых среди таких беженцев подавляющее большинство, или о мужчинах".

По оценке Брюсселя, на начало 2024 года в странах ЕС находилось около 4,3 млн граждан Украины, из них около 860 тысяч - мужчины.