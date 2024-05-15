Правозащитники ФРГ призвали выдавать украинцам документы

По мнению организаций Pro Asyl и Connection e.V., требовать от украинских мужчин возвращения на родину за паспортом неприемлемо из-за высокого риска попасть на войну.

Власти Германии должны признать, что возвращение на родину украинцев призывного возраста связано с чрезмерными сложностями, и начать выдавать им альтернативные документы, заменяющие паспорт, так называемые проездные документы для иностранцев. С таким призывом обратились к федеральному правительству и МВД федеральных земель Германии правозащитные организации Pro Asyl и Connection e.V. в среду, 15 мая, - в Международный день отказа от военной службы по соображениям совести.

С 23 апреля консульства Украины перестали оформлять за рубежом загранпаспорта гражданам страны мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет. Чтобы получить соответствующий документ, им теперь необходимо вернуться на родину.

"Без действительного паспорта многочисленным военнообязанным украинцам, имеющим право на проживание в Германии и живущим в этой стране на протяжении лет, грозит не только потеря временного вида на жительство. Паспорт нужен и для оформления постоянного вида на жительство, заключения брака, оформления документов при рождении ребенка, открытии банковского счета и во многих других ситуациях", - аргументирует Тарек Алаовс (Tareq Alaows) - эксперт организации Pro Asyl по проблемам беженцев.

"Даже если вид на жительство сохранится без наличия паспорта, как у людей, которые перебрались в Германию после начала российского вторжения в Украину, свобода передвижения этих людей будет ограничена. Ведь без паспорта они не могут выехать из страны, например, чтобы съездить в гости к родственникам", - продолжает правозащитник.

"Украина не уважает право отказа от военной службы по соображениям совести"

"Именно военнообязанные мужчины рискуют быть задержанными для участия в войне, если они отправятся в Украину. Ввиду отсутствия там права на отказ от военной службы по соображениям совести это неприемлемо", - подчеркивается в совместном пресс-релизе Pro Asyl и Connection e.V.

"Отказ от участия в войне по соображениям совести - это право человека, даже в условиях войны", - напоминает представитель Connection e.V. Руди Фридрих (Rudi Friedrich). При этом, по его словам, "Украина не придерживается этого, отправляя мужчин и женщин, не желающих участвовать в войне, на фронт и подвергая их длительному лишению свободы в качестве наказания".

Как заявил 7 мая в интервью изданию Redaktionsnetzwerk депутат бундестага Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter) из оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС), в Германии сейчас проживают, "по меньшей мере, 200 тысяч украинских мужчин, по возрасту попадающих под мобилизацию". Депутат предложил лишить денежных пособий в Германии украинцев, которые не хотят вставать на воинский учет на родине.