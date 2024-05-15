  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеБлижний ВостокСитуация в Беларуси
КонфликтыУкраина

Правозащитники ФРГ призвали выдавать украинцам документы

Александра Иванова
15 мая 2024 г.

По мнению организаций Pro Asyl и Connection e.V., требовать от украинских мужчин возвращения на родину за паспортом неприемлемо из-за высокого риска попасть на войну.

https://p.dw.com/p/4fsdn
Украинские беженцы в Германии (фото из архива)
Украинские беженцы в ГерманииФото: Sachelle Babbar/ZUMA/picture alliance

Власти Германии должны признать, что возвращение на родину украинцев призывного возраста связано с чрезмерными сложностями, и начать выдавать им альтернативные документы, заменяющие паспорт, так называемые проездные документы для иностранцев. С таким призывом обратились к федеральному правительству и МВД федеральных земель Германии правозащитные организации Pro Asyl и Connection e.V. в среду, 15 мая,  - в Международный день отказа от военной службы по соображениям совести.

С 23 апреля консульства Украины перестали оформлять за рубежом загранпаспорта гражданам страны мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет. Чтобы получить соответствующий документ, им теперь необходимо вернуться на родину.

"Без действительного паспорта многочисленным военнообязанным украинцам, имеющим право на проживание в Германии и живущим в этой стране на протяжении лет, грозит не только потеря временного вида на жительство. Паспорт нужен и для оформления постоянного вида на жительство, заключения брака, оформления документов при рождении ребенка, открытии банковского счета и во многих других ситуациях", - аргументирует Тарек Алаовс (Tareq Alaows) - эксперт организации Pro Asyl по проблемам беженцев.

"Даже если вид на жительство сохранится без наличия паспорта, как у людей, которые перебрались в Германию после начала российского вторжения в Украину, свобода передвижения этих людей будет ограничена. Ведь без паспорта они не могут выехать из страны, например, чтобы съездить в гости к родственникам", - продолжает правозащитник.

"Украина не уважает право отказа от военной службы по соображениям совести"

"Именно военнообязанные мужчины рискуют быть задержанными для участия в войне, если они отправятся в Украину. Ввиду отсутствия там права на отказ от военной службы по соображениям совести это неприемлемо", - подчеркивается в совместном пресс-релизе Pro Asyl и Connection e.V.

"Отказ от участия в войне по соображениям совести - это право человека, даже в условиях войны", - напоминает представитель Connection e.V. Руди Фридрих (Rudi Friedrich). При этом, по его словам, "Украина не придерживается этого, отправляя мужчин и женщин, не желающих участвовать в войне, на фронт и подвергая их длительному лишению свободы в качестве наказания".

Как заявил 7 мая в интервью изданию Redaktionsnetzwerk депутат бундестага Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter) из оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС), в Германии сейчас проживают, "по меньшей мере, 200 тысяч украинских мужчин, по возрасту попадающих под мобилизацию". Депутат предложил лишить денежных пособий в Германии украинцев, которые не хотят вставать на воинский учет на родине.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Колонна украинских беженцев на выезде из Днепра

Бежать от войны - из Днепра на авто с четырьмя детьми

Бежать от войны - из Днепра на авто с четырьмя детьми

Фоторепортаж DW о том, как отец четверых детей Анатолий Колесников бежал от войны и добирался на автомобиле из Днепра до западной границы Украины.
Конфликты11 марта 2022 г.9 фото
Украинские временно перемещенные лица в Харькове получают помощь, 14 февраля 2023 года

В каких странах больше всего украинских беженцев

В каких странах больше всего украинских беженцев

Украинцы, оказавшиеся на оккупированной РФ территории страны, должны ее покинуть, говорят власти в Киеве в связи с ожидающимся наступлением ВСУ. Где именно находятся жители Украины, уже покинувшие свои дома?
Миграция14 апреля 2023 г.
Герб ФРГ и надпись с названием ведомства перед входом в здание МВД Германии

Украинских мужчин не будут лишать в ФРГ статуса беженцев

Украинских мужчин не будут лишать в ФРГ статуса беженцев

Отказ в оказании консульских услуг, например, в продлении срока действия паспорта не повлияет на статус украинских мужчин, находящихся в Германии в качестве беженцев.
Конфликты24 апреля 2024 г.